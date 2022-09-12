Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak - Son Dakika
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Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak

12.09.2022 15:55

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Duygu Ömür Gedik'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullandığı görüldü.

Düzce karayolunda meydana gelen kazada Batuhan Beşel idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik olay yerinde Batuhan Beşel'de hastanede hayatını kaybetti.

"BU KOLTUĞA SON KEZ OTURACAĞIM"

Kazanın ardından 18 yaşındaki Duygu Ömür Gedik, sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ortaya çıktı. Gedik'in paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullanması yürekleri burktu.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Öte yandan bugün iki genç farklı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı. 18 yaşındaki Duygu Ömür Gedik'in cenazesi Orhangazi Camii'nde, 23 yaşındaki Batuhan Beşel'in cenazesi ise Çamköy Mahalle Mezarlığında kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gençler son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.

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Kaynak: İHA

Ömür Gedik, Düzce, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak - Son Dakika
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