Düzce\'de Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi Protokolü İmzalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan 'Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi' projesinin iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde, Valilik, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi ortaklığıyla özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; Temel yaşam becerilerini geliştirmek, Sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, İş ve mesleğe yönelik becerilerini geliştirerek istihdama katılımlarını artırmak amaçları ile Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurmayı hedeflediği 'Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi' Projesi'nin işbirliği protokolü, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza törenine Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve Düzce 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadri Karaman katılım sağladı.

Projelendirme aşaması tamamlanan Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi'nin inşaat ve yönetimine dair iş birliği protokolünün imzalanmasıyla DOSKİM projesi fiilen hayata geçirilmiş oldu. - DÜZCE