Düzce\'de Sokak Hayvanları İçin İlkyardım ve Kısırlaştırma Merkezleri Kuruluyor

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Düzce'de sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümü için ilçelerde ilkyardım ve kısırlaştırma merkezleri kuruluyor. Düzce Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Öncülük ettiğimiz bu çalışma ile Türkiye'de bu modeli yerleştirmeye çalışacağız" dedi.

Başkan Faruk Özlü'nün sokak hayvanları sorununa çözüm olarak sunduğu ve etkin kısırlaştırmayı hedefleyen 'Düzce Modeli' çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Sahipsiz köpeklerin saldırganlıklarını gidermek ve kontrolsüz üremelerini kontrol altında tutmak amacıyla, ilçelerde ilkyardım ve kısırlaştırma merkezleri inşa ediliyor.

Düzce Katı Atık Birliği çatısı altında yürütülen çalışmada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alan tahsisi yapılıyor. Belediyeler ise, alanları düzenleyip, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapıları hazırlıyor. İl Özel İdaresi tarafından da konteyner ve donanım sağlanıyor.

İlçeleri ziyaret etti

Düzce Belediyesi öncülüğünde ve Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaları Başkan Özlü de yakından takip ediyor. Bu doğrultuda, Gümüşova, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerine bir ziyaret gerçekleştiren Özlü, belediye başkanları ile bir araya gelerek ilkyardım ve kısırlaştırma merkezi alanlarının son durumunu yerinde gördü. Özlü'ye ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk da eşlik etti.

"Düzce modeli öncü ve örnek bir projedir"

Başkan Özlü yaptığı açıklamada, il merkezinde hastane statüsünde tam donanımlı sahipsiz hayvan bakım ve iyileştirme merkezinin faaliyet gösterdiğini, etkin kısırlaştırma için ilçelerde de sağlık ocağı statüsünde ilk yardım ve kısırlaştırma merkezleri kurulmasını öngördüklerini söyledi. Bu maksatla Düzce Katı Atık Birliği tüzüğünde değişiklik yaptıklarını, bir tarafında özel idare ve belediyeler, bir tarafında Tarım ve Orman Bakanlığı, bir tarafında ise hayvan severlerin bulunduğu üçlü sacayağı oluşturduklarını kaydeden Özlü, "Düzce modeli adını verdiğimiz bu çalışmamız, öncü ve örnek ve bir projedir. İl merkezimizde modern bir sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi kurmuştuk. Şimdi de ilçelerimizde ilk yardım ve kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Her ilçe kendisi kısırlaştırma işlemini yürütecek. Böylece etkin bir kısırlaştırma çalışması ile il genelinde sorunu çözmüş olacağız. Kısa sürede büyük yol kat ettik. İlçelerde oluşturduğumuz hayvan konukevlerimiz tamamlanma aşamasına geldi. Biz bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesinden yanayız. Türkiye'de bu modeli yerleştirmeye çalışacağız" dedi. - DÜZCE