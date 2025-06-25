Düzce\'de Spor Yatırımları İçin Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Başkan Özlü, Atlı Spor Kulübü, Düzce spor Altyapı Tesisleri ve Katlı Otopark arsa takası konularında müjdeli haberi duyurdu.

Sık sık Ankara'ya giderek Düzce'nin taleplerini ileten Başkan Faruk Özlü, son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek, önemli projeleri ayrıntılarıyla anlattı. Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü'nün yapım süreci, Şıralık Spor Kampüsü'nde yapılması planlanan Düzcespor Altyapı Tesisleri Projesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde yapılması planlanan Katlı Otopark için arsa takası konuları görüşmenin gündemini oluşturdu.

Atlı spor tesisi yapımına başlandı

Kısa bir süre önce, yer tahsisi ve proje hazırlıkları tamamlanarak kurulan Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi inşaat süreci başlarken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğü'nden destek alınması için çalışma yapılmıştı. Konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Faruk Özlü, tesisin yapımı konusunda Bakan Bak'tan destek alacaklarını açıkladı.

Düzcespor altyapı tesisleri de onay aldı

Şıralık Spor Kampüsü içinde Düzcespor altyapı tesislerinin ve amatör spor kulüpleri için çalışma yapılması konusunun da gündeme geldiği ziyarette, Düzce için gerekli olan yatırımların yapılması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alındı.

Katlı otopark arsa takası da tamam

Atatürk Bulvarı üzerinde inşa edilmesi planlanan katlı otoparkın yapımına engel teşkil eden arsa takası konusunu da Bakan Bak'a anlatan Özlü, takas taleplerinin de onaylandığını ve resmi prosedürlerin en kısa sürede tamamlanacağını anlattı. - DÜZCE