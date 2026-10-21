Düzce\'de yeni mahalleler ve köylerde doğalgaz için zemin etüdü başlıyor

Düzce Belediyesi sınırlarına yeni katılan mahalleler ile mücavir alanda bulunan köylerde doğalgaz yatırımlarının önünü açacak olan imar planlarına altlık oluşturan zemin etüdü çalışmaları başlıyor.

Düzce'de doğalgaz yatırımlarının yaygınlaştırılması ve Düzce Belediyesi sınırlarına yeni katılan Akyazı, Çerkez Taşköprü, Kirazlı, Otluoğlu ve Mamure mahalleleri ile mücavir alan içerisinde kalan köylerde doğalgaz yatırımlarının önünü açacak imar planlarının hazırlanması için zemin etüdü çalışmaları başlıyor. Bu kapsamda, İller Bankası Mekansal Planlama Daire Başkanı Ahmet Avşar Şimşek, Ankara Bölge Müdürü Şenol Pergel ve İller Bankası teknik ekibi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Zemin etüdü çalışmalarının ihalesini alan firmanın temsilcilerinin de katıldığı ziyarette, söz konusu bölgelerde yürütülecek çalışmalar ve yol haritası ele alındı. Doğalgaz yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli imar planlarının hazırlanmasına temel oluşturacak zemin etüdü çalışmalarında yer teslimi yapılırken, çalışmaların iki aylık süreç içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Zemin etüdü çalışmalarının ardından imar planlarının hazırlanması aşamasına geçilecek. Böylece Düzce Belediyesi tarafından daha önce doğalgaz ulaştırılması sözü verilen yeni mahalleler ile mücavir alandaki bazı köylerde doğalgaz yatırımlarının hayata geçirilmesi için gerekli planlama süreci ilerlemiş olacak.

Düzce'de doğalgaz hizmetinin daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefi doğrultusunda başlatılan çalışmalar ile vatandaşların doğalgaz beklentisinin karşılanması sağlanacak.