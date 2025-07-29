Düzce Gençlik Merkezi Yaz Kulübü Düzce Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

Gençlerin serbest zamanlarını verimli ve nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Düzce Gençlik Merkezi, yaz kulübü etkinlikleri kapsamında Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bahçeşehir Gençlik Merkezi Yaz Kulübü öğrencileri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Dondurulmuş Hayvan Müzesi'ni gezdi.

Gençlerin doğa, ekosistem ve yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan eğitici ve farkındalık artırıcı etkinlikte öğrencilere, Orman Fakültesi Öğretim Elemanları Arş. Gör. Yıldız Bahçeci ve Arş. Gör. Elif Can Suer rehberlik etti.

Doğada canlı olarak gözlemlenmesi oldukça güç olan çok sayıda hayvanın yer aldığı müzede, öğrenciler yaban hayatı ve ekosistemler hakkında kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu. Hayvan ve böcek çeşitlerine büyük bir ilgi gösteren öğrenciler, doğal yaşamın korunmasının önemi konusunda bilinçlendirildi. - DÜZCE