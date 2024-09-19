Düzce İş Kulübü, 6.950 Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika
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Düzce İş Kulübü, 6.950 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Düzce İş Kulübü, 6.950 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla kurulan İş Kulübü, iş arayanlar ve işverenler arasında köprüyü güçlendirdi. Şu ana kadar 8.875 başvurudan 6.950'sini işe yönlendiren kulüp, dezavantajlı gruplara da istihdam imkanı sunuyor.

19.09.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla kurulan İş Kulübü, iş arayanlar ve işverenler arasındaki köprüyü güçlendirerek 8 bin 875 başvurunun 6 bin 950'sini işe yönlendirdi.

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelKA İnsan Kaynakları, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 27 Aralık 2019 tarihinde kurulan İş Kulübü, şehrin istihdam gücünü artırmak ve dezavantajlı grupları iş gücüne kazandırmak için faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

"Doğru işe doğru insan"

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Özkan Çakar İş Merkezi'nde hizmetlerine devam eden İş Kulübü, "İşin Özü İnsan" sloganıyla kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süreli işsizlere rehberlik ederek, aktif iş gücüne katılmasına öncülük ediyor. "Doğru İşe Doğru İnsan" düsturuyla iş arayanlar ile işverenler arasında köprü vazifesi gören İş Kulübü, özel politika gerektiren gruplara, iş arama kanalları ve iş gücü piyasası hakkında kapsamlı bilgiler sunarak, kendilerine uygun iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyor.

Düzce Belediyesi'nin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek öncülük ettiği bu girişim, iş arayanların yanı sıra işverenlere de önemli avantajlar sunuyor. İş Kulübü'nün sunduğu hizmetler sayesinde, işverenler ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşabiliyor.

Misyonunu başarıyla yerine getirdi

Düzce'de iş ve işçi arayanların birinci adresi haline gelen İş Kulübü'nün son verileri de istihdama katkısını ortaya koydu. İş bulma konusunda çözüm ortağı olarak bugüne kadar 8 bin 875 kişinin başvurusunu alan İş Kulübü, bünyesindeki iş ve meslek uzmanları aracılığı ile başvuru sahiplerinin tamamı ile birebir görüşmeler yaparak, 6 bin 950 kişiyi yeteneklerine göre işe yönlendirdi.

2 bin 473'ü genç olmak üzere 2 bin 785 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İş Kulübü, misyonunu başarıyla yerine getirdi. Bu başarılı yerleştirme süreci, İş Kulübü'nün istihdam oluşturma ve gençlere iş imkanı sunma konusundaki kararlılığını gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce İş Kulübü, 6.950 Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika

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