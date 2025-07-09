Düzce İtfaiyesi, Yaz Kursu Öğrencilerini Misafir Etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, her yaştan vatandaşı misafir etmeye devam ediyor. Özellikle küçüklerin büyük ilgi gösterdiği itfaiye teşkilatının son misafirleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz kurslarında eğitim gören öğrenciler oldu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, her yaştan vatandaşın ziyaret akınına uğramayı sürdürüyor. Eğitim-öğretim dönemi süresince okulların yoğun ilgisine maruz kalan müdürlük, yaz tatili döneminde de misafirlerini ağırlıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi kurslarında eğitim gören 125 öğrenci, gençlik liderleri öncülüğünde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Dün ilki gerçekleşen ziyarette yaz Kur'an Kursunun 45 kişiden oluşan erkek öğrencileri ile bir araya gelen itfaiye personeli, öğrencilere itfaiyenin işleyişi, yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirme de bulundu.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın da hazır bulunduğu ziyarette, itfaiye araçlarını ve itfaiye personelinin kullandığı aletleri inceleyen çocuklar daha sonra yangına müdahale tekniklerini uygulamalı öğrendi.

Programın bugün gerçekleşen bölümünde ise Kur'an Kursunun 80 kişiden oluşan kız öğrencileri itfaiye teşkilatının misafiri oldu. Meraklı gözlerle araçları ve teçhizatları inceleyen çocuklar, daha sonra su hortumu ile su sıkarak yangın söndürmeyi uygulamalı görmüş oldu.

İki gün süren ziyaret sonunda geziye katılan çocuklara 'Minik İtfaiyeci Başarı Belgesi' verildi. - DÜZCE