Düzce Kent Konseyi yeni başkanı Orhan Yılmaz oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Kent Konseyi yeni başkanı Orhan Yılmaz oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Kent Konseyi yeni başkanı Orhan Yılmaz oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu ikinci oturumu Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu ikinci oturumu Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan açık oylamada Kent Konseyinin yeni başkanı Orhan Yılmaz oldu.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi olağan genel kurul toplantısı, bugün gerçekleştirilen ikinci oturumla 2026-2028 yılları arasında görev yapacak yeni başkan ve yönetiminin seçilmesi ile tamamlandı. Düzce Belediye Çocuk Üniversitesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Kent Konseyinin önceki dönem çalışmalarının katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda, daha sonra yönetim ve başkanlık seçimine geçildi. Tek aday ve tek liste ile gidilen seçimlerde, yapılan açık oylamada Orhan Yılmaz ve yönetimi oy birliği ile kabul edildi.

Cihan Ünal'dan Başkan Özlü'ye teşekkür

Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal, "3 Ağustos 2024'ten bugüne kadar Düzce Kent Konseyi olarak sizlere hizmet etmeye çalıştım. Bu süreçte her zaman yanımızda duran ve projelerimizin hayata geçirilmesinde destek olan Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye şükranlarımı arz ediyorum. 2 yıl boyunca Düze Kent Konseyi olarak çok sayıda faaliyet ve projelere imza attık. Hayata geçirdiğimiz her projede ve faaliyette öncelikli olarak hemşehrilerimizin katılımını ve desteğini gözettik. Dezavantajlı gruplar ve kadınlarımız başta olmak üzere birçok toplumsal grupla birlikte hareket ettik. Düzce'nin tanıtımı, sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelmesi, ortak akıl hususlarında büyük hassasiyet gösterdik. Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmenin, onlarla birlikte aynı duyguları yaşamanın ve birlikte yol yürümenin gururunu yaşadık. Ben bu vesileyle 2 yıl boyunca birlikte çalıştığım ve şehrimize birlikte hizmet ettiğim tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bayrak değişimi sonrasında görev alacak olan Orman Yılmaz başkanıma başarılar diliyorum. Bizler yine şehrimize ve kent konseyimize elimizden gelem tüm desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehrimizin yararına olacak her çalışmanın yanındayız"

Başkan Yardımcısı Hasan Günden ise; "Kent konseyleri şehirlerin ortak akılla yönetilmesine katkı sunan çok değerli yapılardır. Burada istişare vardır, katılım vardır, birliktelik vardır. Şehrin farklı kesimlerinin bir araya gelerek Düzce'miz için düşünmesi, fikir üretmesi ve katkı sunması gerçekten çok kıymetlidir. Bizler Düzce Kent Konseyi'mizi yalnızca bir istişare platformu olarak değil, kentlilik bilincinin güçlendiği, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, farklı düşüncelerin ortak bir zeminde buluştuğu önemli bir yapı olarak görüyoruz. Düzce için söyleyecek sözü, paylaşacak fikri ve ortaya koyacak emeği olan herkesin katkısı, şehrimizin geleceği açısından bizler için çok değerlidir. Bugün burada yeni bir dönemin başlangıcı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle bugüne kadar Düzce Kent Konseyi'nde görev yapan Sayın Cihan Ünal'a ve birlikte görev yaptığı meclis üyelerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Düzce'mize katkı sunmak adına ortaya koydukları emek ve gayret her türlü takdirin üzerindedir. Bugün gerçekleştirilen genel kurulda Orhan Yılmaz başkanlığında yeni bir dönem başlayacak inşallah. Kendisine ve birlikte görev alacak yeni meclise şimdiden başarılar diliyorum. Düzce'mizin sosyal, kültürel ve toplumsal hayatına katkı sunacak güzel çalışmalara hep birlikte imza atacaklarına yürekten inanıyoruz. Düzce Belediyesi olarak bizler de şehrimizin yararına olan her çalışmada kent konseyimizin yanında olmaya dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki şehirler ancak ortak akılla, dayanışmayla ve samimi bir işbirliği ile daha güzel noktalara ulaşacaktır. Bu düşüncelerle genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Yeni başkan Orhan Yılmaz

Kongrede yapılan seçim sonucu Orhan Yılmaz oy birliği ile Düzce Kent Konseyi Başkanı seçildi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda ise; Ulviye Dikmen, Soner Günher, Hikmet Yiğit ve İlhami Atasever yer aldı.

Kent Konseyi Başkanı seçilen Orhan Yılmaz, 38 yıl sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığını ifade ederek, "Küllerinden yeniden doğmaya çalışan bir Düzce var. Biz buna artı ne değer katabiliriz diye düşündük ve sahaya inelim dedik. Hepiniz rıza gösterdiniz, teşekkür ediyorum. Sizlerin oluşturduğu tavsiye ve görüşleri, belediye, valilik ve diğer makamlara iletmek, onların görüşlerini almak, sizin dileklerinizi onlara iletmek bizim hedeflerimizin başında olacak. Gözünüz kulağınız ben olacağım. Elimden ne gelirse yapmaya gayret edeceğim. Size mahcup olmadan, 2 sene sonra daha güzel bir kongre yapıp yeni arkadaşlarımıza görevimizi bırakacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Genel kurulda Orhan Yılmaz tarafından Cihan Ünal'a plaket takdim edildi.

Kent Konseyi'nin yeni yönetimi, yönetmeliğin öngördüğü şekilde 2026-2028 yılları arasında iki yıl süreyle görev yapacak.

Kaynak: İHA
Düzce BelediyesiYerel HaberlerOrhan YılmazKent KonseyiÇocukDüzceYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig’de desteklediği dev takımı açıkladı Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:29:11. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Kent Konseyi yeni başkanı Orhan Yılmaz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement