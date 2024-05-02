Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü\'yü ziyaret etti

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, 31 Mart Seçimlerinde yeniden Düzce Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu.

Faruk Özlü'nün ikinci döneminde geçen dönemdeki başarılı projelerini arttırarak devam edeceğine inandıklarını söyleyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yeni dönemin Düzce'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte önemli işler yaptıklarını, yeni dönemde de yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Geçen dönem hazırlık çalışmalarına başlanan Mobilya Kenti Projesini bu dönemde hayata geçireceklerini belirten Özlü, Belediye Başkanlığının ikinci döneminde, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte büyük projelere imza atacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaretin devamında gündemle ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. - DÜZCE