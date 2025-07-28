Düzce UNESCO\'ya Katılım İçin Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Düzce'nin gastronomi ve kültürel miras alanlarında UNESCO'nun uluslararası ağlarına katılımı için önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Konuralp Antik Tiyatrosu'nun UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi'ne alınması için ön görüşmeler de yapıldı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Sektör Uzman Yardımcısı Dr. Azize Ökten ile Sektör Uzmanı Cansu Türk, Düzce'ye ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, ilk olarak Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in nezaretinde Samandere Şelalesi'ni gezdi.

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, belediye başkan yardımcıları ile Beltur Genel Müdürü Erdem Yılmaz katıldı.

Toplantıda, UNESCO Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Dr. Azize Ökten, UNESCO'nun şehirlerde yürüttüğü uluslararası ağlar ve programlar hakkında bir sunum gerçekleştirerek programa başvuru şartları ve süreçleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Sektör Uzmanı Cansu Türk ise UNESCO Kültürel Miras Listesi ile UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Konuralp Antik Tiyatrosu'nun UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi'ne alınması için ön görüşmeler gerçekleştirildi.

Düzce'nin gastronomi alanında başvurarak uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi ve Konuralp Antik Kenti'nin UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi'ne dahil edilmesi için önemli adımlar atıldı.

Toplantının ardından UNESCO heyeti, Başkan Özlü nezaretinde Konuralp Antik Tiyatrosu ve Konuralp Gazi Türbesi'ni gezdi. Heyet, Sarıkaya Mağarası ziyareti sonrası Düzce'den ayrıldı. - DÜZCE