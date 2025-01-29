Düzce Üniversitesi 2025 Sıralamasında Başarı Elde Etti

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Times Higher Education tarafından yayımlanan World University Rankings by Subject 2025'te Düzce Üniversitesi; Tıp, Mühendislik ve Yaşam Bilimleri alanlarında önemli başarılar elde etti.

Dünya çapındaki üniversitelerin akademik başarıları, araştırma kapasiteleri, öğretim kalitesinin, değerlendirildiği ve her yıl yayımlanan World University Rankings by Subject'te Düzce Üniversitesi, tüm alanlarda Türkiye üniversiteleri arasında 23. sırada yer alırken Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 13. sırada bulunuyor.

Mühendislik Alanında Üstün Başarı: 2000 Sonrası Kurulan Devlet Üniversiteler Arasında Birinci

Hem ulusal hem de dünya çapında mühendislik alanında gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Düzce Üniversitesi, dünya genelindeki sıralamalarda mühendislik alanında 501-600 bandında yer alırken Türkiye üniversiteleri arasında ise 10. sırada konumlanıyor. 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 1. sırada bulunma başarısıyla öne çıkan Düzce Üniversitesi, bu alanda Türkiye'deki tüm devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada bulunuyor.

Genç akademik geçmişinin yanı sıra hızla büyüyerek gelişen ve bilim dünyasında, önemli proje ve faaliyetleriyle kendine yer edinen Düzce Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Türkiye üniversiteleri arasında 10. ve devlet üniversiteleri arasında 5. Sırada; İnşaat Mühendisliği alanında Türkiye üniversiteleri arasında 7. devlet üniversiteleri arasında, 5. Sırada; Genel Mühendislik alanında Türkiye üniversiteleri arasında 9. devlet üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer alarak geleceğin mühendislerini yetiştirmeye devam ediyor.

Tıp ve sağlık alanında öncü başarı

Tıp ve sağlık alanında elde ettiği öncü başarılarla dikkat çeken Düzce Üniversitesi, tıp ve sağlık eğitimindeki güçlü akademik altyapısının ve araştırma kapasitesinin bir yansıması olarak Türkiye üniversiteleri arasında 33. sırada yer alırken, devlet üniversiteleri arasında 27. sırada konumlandı.

Yaşam Bilimlerinde İlk Kez Küresel Sıralamada: Düzce Üniversitesi, Türkiye'de ve Dünyada Öne Çıkıyor

2025 sıralamasında Yaşam Bilimleri alanında ilk kez yer alarak bu alandaki güçlü araştırma ve eğitim faaliyetlerini uluslararası platformda taçlandıran Düzce Üniversitesi, araştırma gücü ve küresel düzeydeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Düzce Üniversitesi, bilimsel araştırmalara ve inovasyona olan güçlü odaklanmasının bir göstergesi olarak Yaşam Bilimleri alanında, Türkiye üniversiteleri arasında 26. sırasıyla önemli bir başarıya imza attı.

Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında, Yaşam Bilimlerinde; Tarım ve Ormancılık alanında 18. Spor Bilimleri alanında 23. Sırada ve Biyolojik Bilimler alanında 26. yer alarak geleceğe dair güçlü vizyonunu yansıttı. - DÜZCE