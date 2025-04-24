Düzce Üniversitesi'nde 23 Nisan Paneli: Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Üniversitesi'nde 23 Nisan Paneli: Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye

Düzce Üniversitesi\'nde 23 Nisan Paneli: Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla "Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye" başlıklı anlamlı bir panel düzenlendi.

24.04.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla "Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye" başlıklı anlamlı bir panel düzenlendi.

İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ve öğrencilerinin hazırladığı özel konserle başlayan program, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatarak güne anlam ve coşku kattı.

Panelin moderatörlüğünü, Rektör Yardımcısı İlhan Genç üstlenirken; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapar konuşmacı olarak programda yer aldı. İlhan Genç açılış konuşmasında, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak "Bugün bizler özgürce yaşayabiliyorsak, bunu 105 yıl önce vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde atılan adımlar, ulusal egemenliğin temellerini oluşturmuş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarını aralamıştır" ifadelerini kullandı.

Tarihe ışık tutan sunumlar

Panelin ilk konuşmacısı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Çapar, "İlk Meclisin Kuruluşu ve Atatürk'ün Milli Egemenlik Vizyonu" başlıklı sunumunda, Mondros Mütarekesi'nin ardından Osmanlı Cihan Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi tabloyu detaylarıyla ele aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği kongreler, yayımladığı genelgeler ve halkı bilinçlendirme yönündeki siyasi faaliyetlerine değinen Dr. Öğretim Üyesi Çapar, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, halk iradesinin temsil edildiği dönüm noktası olduğunu vurguladı. Atatürk'ün meclisin açılmasının ardından izlediği politika ve hukuki düzenlemeleri de ele alan Öğretim Üyesi halk egemenliğini pekiştiren uygulamaları konu edindi.

Cumhuriyet ve çocuk

Panelin ikinci konuşmacısı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı ise "Geleceğin İnşası ve Çocuk" başlıklı sunumunda, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil; aynı zamanda çocuklara verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çocuk sağlığına yönelik yapılan reformlara, özellikle de 1925 yılında Ankara Ulus'ta kurulan "Çocuk Sarayı"nın kuruluş amacı ve faaliyetlerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Küçükkülahlı, o dönemde yaşanan yüksek çocuk ölüm oranlarına karşı alınan önlemlerden bahsetti.

Panelin sonunda, Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Mülkinaz Dilek tarafından okunan "23 Nisanlarda" adlı şiir, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Milli egemenliğin çocuklarla buluştuğu bu özel günü ele alan program, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Düzce Üniversitesi, Politika, Etkinlik, 23 Nisan, Türkiye, Kültür, Çocuk, Yerel, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde 23 Nisan Paneli: Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

11:06 Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde 23 Nisan Paneli: Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.