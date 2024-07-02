Düzce Üniversitesi\'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Başladı

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Düzce Üniversitesi'nin, 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri büyük bir coşkuyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Serkan Torun, akademik birim yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezuniyet Törenlerinin ilk gününde; Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet gururu yaşadı.

Programda konuşma gerçekleştiren; Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Keten, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir; öğrencilerin yıllar süren yoğun çalışma, azim ve fedakarlık sonunda büyük bir gurur kaynağı olarak bu anı hak ettiklerini dile getirdi. Öğrencilerin geleceğin liderleri olduğunu söyleyen akademik birim yöneticileri, sürdürülebilir gelecek inşa etmede kendilerine inançlarının tam olduğunu, mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"Şifa dağıtacaksınız, umut olacaksınız"

Törende söz alan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Torun, anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, mezuniyetin uzun ve yorucu yolculuğun sonunu temsil ettiğini dile getirdi. Mezunların, insan hayatına dokunacak ve sağlık hizmetlerine katkı sunacak bireyler olacaklarına işaret eden Torun, "Fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bu kutsal meslekte, şifa dağıtacak ve umut ışığı olacaksınız. Her zaman yeniliklere açık olmalı, daima ileri bakmalısınız" diyerek desteklerinden dolayı ailelere ve akademisyenlere de teşekkür etti.

"Hayal etmekten çekinmeyin"

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Bugün Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için büyük bir gurur ve mutluluk günü. Öğrencilerimiz, üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ve yetkin bireyler olarak yeni bir hayata başlayacaklar" şeklinde konuştu. Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin yeni nesil bir üniversite olarak, nitelikli eğitimiyle, donanımlı akademik kadrosuyla, uygulama imkanlarıyla, teknolojik altyapısıyla, rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında, öğrencilerinin hep bir adım önde olmalarını sağlayacak bir gelecek sunduğunu sözlerine ekledi. Her yeni başlangıcın, yeni umutları ve yeni hayalleri beraberinde getirdiğini söyleyen Sözbir, "Hayal etmekten çekinmeyin, hayatta hayal edenler, her zaman başarılı olmuşlardır" diyerek, mezun öğrencileri, ailelerini ve akademisyenleri tebrik etti.

Öğrencileri ve ailelerini tebrik etti

Vali Selçuk Aslan, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, bu başarıyı mezuniyetle taçlandıran öğrencileri tebrik ederek sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi'nin; 13 fakültesi, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve 30 bin öğrencisi ile devasa bir eğitim kurumuna dönüştüğüne dikkat çeken Aslan, değer üreten üniversite olarak Düzce Üniversitesi'nin yeni nesil üniversiteler arasında başarıyla yer aldığını belirtti. Üniversitelerin nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında, lokomotif kurumlar olduğunu ifade eden Selçuk Aslan, ülkemizi, üniversitelerden mezun olan gençlerin geleceğe taşıyacağına vurgu yaparak öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından fakültelerinde, meslek yüksekokullarında ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, başarı belgeleri; mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgeleri; Vali Selçuk Aslan, Rektör Nedim Sözbir, üniversite yönetimi, akademik birim yöneticileri ve akademisyenleri tarafından takdim edildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde; Hemşirelik Bölümü mezunları Dr. Öğretim Üyesi Meryem Aydın eşliğinde Hemşirelik Andı'nı, Sosyal Hizmet Bölümü mezunları ise Arş. Gör. Dr. Hatice Kübra Doğancı eşliğinde Sosyal Hizmet Andı'nı hep bir ağızdan okudu.

Tıp Fakültesi tören programında konuşan Tıp Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Dönem Birincisi Dr. Selin Turgut, "Bugün genç hekimler olarak mezun oluyoruz. Hiç şüphesiz her birimize büyük emekler sarf edildi. Başta siz ailemizin emekleri bizleri bugüne taşıdı, sizlere müteşekkiriz." ifadelerinde bulundu. Programda ayrıca, 2023 yılının en başarılı intörnleri olarak Dr. Muhammed Beşir Teken ve Dr. Batuhan Yunus Özdemir'e Acil Tıp Derneği tarafından verilen plaketleri takdim edildi.

Tören programı kapsamında; Tıp Fakültesi öğrencileri, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Torun, eşliğinde Hipokrat Yemini ederek hekimlik mesleğine adım atmanın heyecanını yaşadı.

Mezuniyet Töreni, öğrencilerin mezuniyetlerinin en güzel sembolü olan kep töreni ile devam etti. Keplerini büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gökyüzüne fırlatan Düzce Üniversitesi öğrencileri, mezun olmanın ve meslek hayatlarına adım atmanın gururunu ve mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadı. - DÜZCE