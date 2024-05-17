Düzce Üniversitesi\'nde Türkiye Pakistan İlişkileri Programı Düzenlendi

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Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Pakistan İlişkileri" adlı programda Pakistan Elçiliği Müsteşarı Qazi Saleem Ahmed Khan, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İstiklal Konferans Salonu'nda program öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret eden Qazi Saleem Ahmed Khan, Rektör Sözbir'le görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra "Türkiye Pakistan İlişkileri" adlı programa geçildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Pakistan Elçiliği Müsteşarı Qazi Saleem Ahmed Khan'a davetlerini kabul ederek Düzce Üniversitesi'ne geldiği için teşekkür etti. Ülkemizin, Pakistan'ı resmi olarak tanıyan ülkelerin başında geldiğini belirten Doç. Dr. Sibel Bayram, her iki ülke arasındaki ziyaretler ve anlaşmalarla bu dostluk ilişkisinin daha da güçlendiğini ifade etti. Geçmişten günümüze iki ülkenin tarihi ilişkilerinden söz eden Doç. Dr. Bayram, iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Türkiye Pakistan İlişkileri" programına katılım sağladığı için Pakistan Elçiliği Müsteşarı Qazi Saleem Ahmed Khan'a teşekkür ederek sözlerine başladı. Üniversite olarak Pakistan Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiklerini dile getiren Sözbir, iyi bir köprü kurarak ilişkileri geliştirmek ve öğrenci sayısını artırmak istediklerinin altını çizdi. Proje üretimi ve birlikte program düzenleme gibi birçok noktada ortak çalışmanın önemi üzerinde duran Sözbir, programın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Pakistan Elçiliği Müsteşarı Qazi Saleem Ahmed Khan, çok değerli bir konuda program düzenlendiğini ifade ederek, her iki ülke arasındaki tarihi mirasın yüz yıllara dayandığını belirtti. Ortak din ve inanca sahip Pakistan ve Türkiye için en iyi tanımın "Bir Millet İki Devlet" olduğunu söyleyen Qazi Saleem Ahmed Khan, kalpten kalbe bir ilişkisi olan iki ülkenin bayraklarındaki ay yıldız sembolünün de aynı olduğunu sözlerine ekledi. İki ülkenin en zor zamanlarında birbirine yardımcı ve destek olduğuna işaret eden konuk Müsteşar; ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlendiğini, Türkiye ve Pakistan üniversiteleri arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesinin önemini dile getirerek programın düzenlemesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

"Türkiye Pakistan İlişkileri" adlı program, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından Pakistan Elçiliği Müsteşarı Qazi Saleem Ahmed Khan'a hediye takdimiyle son buldu. - DÜZCE