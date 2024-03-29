Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Depremde Hasar Alan Okulu Yenilemek İçin İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
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Yerel

Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Depremde Hasar Alan Okulu Yenilemek İçin İftar Sofrası Kurdu

Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Depremde Hasar Alan Okulu Yenilemek İçin İftar Sofrası Kurdu

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sebebiyle hasar alan okulu yenileyebilmek için iftar sofrası kurdu. Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu öğrencileri, burslarından artırdıkları paralarla destek verirken, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar ve Düzceli iş adamları da bu inisiyatife destek oldu. Hatay'daki okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için elde edilen tüm gelir, 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan okul yenileme çalışmaları için kullanılacak.

29.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:30
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Düzce Üniversitesinin öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sebebiyle hasar alan okulu yenileyebilmek için iftar sofrası kurdu.

Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki okulu yenilemek için harekete geçti. Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için iftar sofrası kuruldu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar başta olmak üzere, Düzceli iş adamları bu iftar sofrasına destek verdi. Üniversite öğrencileri de iftar sofrasına burslarından artırdıkları paralarla destek oldu.

"Samandağ'da okul yenilemek istedik"

Daha önce Adıyaman'ın Kömür beldesinde okul yenilediklerini ve Hatay'daki okullar içinde mayıs ayında bölgeye gideceklerini belirten Dümerang Topluluğu Başkanvekili Mehmet Ali Türedi, "6 şubat depremleri ülkemizin en büyük depremlerinden birisiydi. Hatay ise en çok yıkım alan şehirlerin başında geliyor. Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu olarak geçen dönem Adıyaman'da Yasıkaya İlkokulunu yenileme çalışması yapmıştık. Bu dönemde de Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul yenileme çalışması yapmayı planladık. Hatay'daki bu okul için iftar sofrası kurmak istedik. Burada öğrenci arkadaşlarımız burslarından artırdıkları paraları kardeşlerimize ulaştırmak için iftara katıldılar. Sağ olsun sponsorlarımız da maddi ve manevi destek oldular. Elde edilen tüm geliri Hatay'a ulaştıracağız. 10-14 Mayıs'ta bölgeye gidip bizzat okulu yenileyeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Depremde Hasar Alan Okulu Yenilemek İçin İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Depremde Hasar Alan Okulu Yenilemek İçin İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
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