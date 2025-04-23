Düzce Valisi Aslan\'dan 23 Nisan mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Vali Selçuk Aslan mesajında "Çocuk, göz bebeğindeki ışıkla hayatı görebilme gücüdür. Çocuk, gülüşüyle dünyayı aydınlatan en güzel renktir. Umutlarımızın, hayallerimizin güvencesi olan canım çocuklar; 23 Nisan coşku, sevinç ve gurur günümüzdür. 23 Nisan ruhu bağımsızlık ve azmimiz, kararlılığımız, birlik ve beraberliğe olan inancımızdır. Devletimizin kurucusu, ilk Meclis Başkanımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendiniz ne kadar önemli, değerli, olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' sözünden de anlaşıldığı üzere; tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak sizlere armağan edilmesi, milletimizin sizlere olan inancının bir sembolüdür. Güç, iyilik, bilgi, gurur ve sevgiyle yükselecek büyük bir neslin kıymetli evlatları; Sizler; yalnızca tarihin emanetçileri değil, yarınları oluşturacak en büyük kıymetsiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla 'Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız' Sizler yarının bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri, doktorları, liderleri ve nicesi olarak bu güzel ülkeye güç katacaksınız. İçinizdeki heyecan, gözünüzdeki ışık, kalbinizdeki neşe hiç bitmesin. Sizlerden aldığımız güçle sizler için güçlü yarınlar inşa etmek ve çok çalışmak bize, çok çalışarak bu güzel ülkeye ve geleceğe sahip çıkacak harika bir nesil olmak sizlere düşüyor. Sevgiyle bakan gözlerinizden, mutluluk ve geleceği yansıtan o gül kokulu yanaklarınızdan öpüyor, sevgilerimi iletiyorum. Bir milletin vicdanı, hayal gücü, yarına dair çocukların kahkahasında umut, gözlerindeki ışıltıda gelecek saklıdır. Bu güzel ve kutsal emanetleri gözünden sakınarak bin bir emekle yetiştiren ailelerimize saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir esasıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE