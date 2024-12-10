Düzce Valisi'nden İnsan Hakları Vurgusu - Son Dakika
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Düzce Valisi'nden İnsan Hakları Vurgusu

Düzce Valisi\'nden İnsan Hakları Vurgusu

Vali Aslan, Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm insanların haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

10.12.2024 10:37
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Düzce Valisi Selçuk Aslan tüm dünyada çok vahim insan hakları ihlallerinin yaşanmakta olduğunun altını çizerek "Tüm mazlumların feryatlarını duymaya mecburuz" dedi.

Vali Selçuk Aslan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda istisnasız her insanın, haklarının korunduğu bir dünya düzeni temennisinde bulundu.

"Dünyadan saldırılar arttı"

Dünyada insani değerlere yönelik saldırıların arttığına, çocukların, kadınların ve yaşlıların acımasızca öldürüldüğüne dikkat çeken Aslan "Tüm dünya insanlarının temel hak ve özgürlüklerini, insanlığın şeref ve haysiyetini evrensel boyutta güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilişinin 76. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde dünyanın birçok yerinde maalesef çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta, insani değerlere yönelik saldırılar artmakta; çocuklar, kadınlar ve yaşlıların acımasızca öldürüldüğü, hastanelere bombalar atıldığı olaylara şahit olmaktayız" dedi.

"Tüm insanlığın ortak güvencesi"

Selçuk Aslan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tüm insanlığın ortak güvencesi olduğunu vurgulayarak "Tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanlık tarihinin geçmişten gelen mücadele ve arayışları neticesinde oluşturulmuş, tüm insanların ortak güvencesi olarak adeta insan haklarının ana hukuki hüviyetini almıştır" diye konuştu.

"Türkiye kararlı yürüyüşüne devam ediyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin yurtta ve dünyada barışın tesisi için her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getiren Aslan şöyle devam etti: "Türk milleti olarak, insana saygı ve insan haklarının korunması hassasiyetimiz; asırlara dayanan birlikte yaşama kültürümüzün ve köklü devlet geleneğimizin temel ilkelerindendir. Bu anlayışla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti; yurtta ve dünyada barışın tesisi, temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında her türlü desteği vermeye devam edecek güçte ve kararlılıkta istikbale yürüyüşüne devam etmektedir."

"Her insan haysiyetli bir hayatı hak eder"

Vali Aslan her insanın haysiyetli bir hayatı hak ettiğini söyleyerek "Öte yandan, nefret suçlarıyla mücadelede tüm ülkelerin dayanışma içinde olması ve hiçbir bahaneye sığınmadan somut adımlar atması, toplumların barış ortamında bir arada yaşayabilmesi adına son derece önemlidir. Tüm insanlık olarak, insan olmanın verdiği mesuliyetle dünyanın her yerinde tüm mazlumların feryatlarını duymaya mecburuz. Her insanın haysiyetli bir hayatı hak ettiği inancıyla, diğer insanların acısını yüreğimizde hissedebilmeliyiz. Uluslararası toplumun iş birliğiyle dünyanın her köşesinde, istisnasız her insanın, haklarının korunduğu bir dünya düzeni umuduyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi'nden İnsan Hakları Vurgusu - Son Dakika

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