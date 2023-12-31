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Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı: Büyük Türkiye Yolunda El Ele Yürümeye Devam - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı: Büyük Türkiye Yolunda El Ele Yürümeye Devam

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni yıl mesajında "Büyük Türkiye yolunda el ele, yürek yüreğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan\'dan Yeni Yıl Mesajı: Büyük Türkiye Yolunda El Ele Yürümeye Devam
31.12.2023 - 10:29,
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni yıl mesajında "Büyük Türkiye yolunda el ele, yürek yüreğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Selçuk Aslan yeni yıl mesajında şunları aktardı; "Hayatımızda bıraktığı izler, hatıralar ve kazanımlarla 2023 yılını geride bırakırken; dünyada barışın, iyilik ve güzelliğin daha fazla olmasını umut ettiğimiz yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz.

2023 yılına, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımızın ve vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve inandığımız kutsallarımız uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın acısı yüreğimizde; tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de yapılan soykırım sebebiyle öldürülen masum çocukların isyanı dilimizde veda ediyoruz.

Diğer taraftan da her yeni günün yeni başlangıçlar ve yeni hedefler getireceğini bilerek 2024 yılında da ülkemizi kalkındırmak için çok çalışmaya, tüm yaralarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya, yetim çocukların yüzünü güldürmeye, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edecek, dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın haksızlık ve zulüm karşısında tüm dünyaya sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atıp Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken; bastığımız yerleri toprak diyerek geçmeyecek, bir gül bahçesine girer gibi şehadete yürüyen şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan minnet borcumuzu, bu topraklarda yaşamak için ödediğimiz bedelleri hiçbir zaman unutmayacağız. İnsanlarımız arasında muhabbet köprülerini daha sıkı kurarken vatanımızı korumaya, bayrağımızı dalgalandırmaya, ülkemizin geleceği için üretmeye, büyük Türkiye yolunda el ele, yürek yüreğe yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Düzceli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, tüm dünyada dostluk ve barışın egemen kılınması; her nerede yaşanırsa yaşansın tüm acıların sona ermesi; ilimizin, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza en derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı: Büyük Türkiye Yolunda El Ele Yürümeye Devam - Son Dakika
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