Asfalt şantiyesinin tozuna vatandaşlardan tepki: "Hayvanlarımız ölüyor, evimize giremiyoruz" - Son Dakika
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Asfalt şantiyesinin tozuna vatandaşlardan tepki: "Hayvanlarımız ölüyor, evimize giremiyoruz"

Asfalt şantiyesinin tozuna vatandaşlardan tepki: "Hayvanlarımız ölüyor, evimize giremiyoruz"
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye asfalt şantiyesinden yayılan toz ve duman mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Besiciler hayvanlarının öldüğünü ve yetkililerin ilgilenmediğini belirtirken, belediye başkanı doğal gaza geçileceğini açıkladı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşlar belediye asfalt şantiyesi bacasından çıkan toz ve dumanın kendilerinin ve hayvanlarının sağlığına zarar verdiğini anlattılar. Mahalle sakini Kadir Yiğit, "Hayvanlarımız ciğer hastalığına yakalanıp ölüyor, gözleri kör oluyor. Burada yaşayan arkadaşlarımızda ne evlerine girebiliyor ne de yemek yiyebiliyor" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, belediye asfalt şantiyesinin bacasından çıkan pis kokulu toz ve dumanın hem kendi sağlıklarını hem de hayvanların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba ise dumanın şantiyede katı atık yakılmasından kaynaklandığını, ileride doğal gaza geçileceğini bildirdi.

"9-10 TANE HAYVANIMIZ ÖLDÜ"

Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Mahmut Şen, şöyle konuştu:

"Biz perişanız, bizim 9-10 tane hayvanlarımız öldü. Bizlerle hiç kimse ilgilenmiyor. CİMER'e başvurduk, belediye başkanına defalarca söyledik. Hiç kimse gelip de bizimle ilgilenmiyor. Şu anda çok perişanız. Hayvanlar, insanlar nefes alıp vermekte zorlanıyoruz. Biz ne yemek yiyebiliyoruz ne eve giriyoruz. Şu anda çok perişanız, toz duman, insanlarda öyle bir yaşantı var ki haddinden fazla. Biz yetkililerden buraya bir sahip çıkmasını istiyoruz."

Mahalle sakini Kadir Yiğit de "Düziçi Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinden çıkan dumandan kaynaklı burada hayvancılık ve tarım işletmeleri büyük zarar görmekte. Bununla ilgili büyük bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Dumandan kaynaklı hayvanlarımız ciğer hastalığına yakalanıp ölüyor, gözleri kör oluyor. Burada yaşayan arkadaşlarımız ne evlerine girebiliyor ne de yemek yiyebiliyor" dedi.

"DUMANDAN TOZDAN PERİŞANIZ"

Mahalle sakini İsa Ela, "Bundan önceki belediye başkanı zamanında bu bacanın bir tanesi çıkarıldı, filtresi söküldü bacanın, o günden beri biz burada hayvan besicisi olarak rahatsızız. Buraya bir çare bulmalarını istiyoruz. Hayvancılık zaten sahipsiz bir meslek. Zaten normalde bir para kazanamıyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Her türlü sıkıntı... yem pahalı, girdilerin hepsi pahalı. Hayvancılık bir aşağı, bir yukarı. Zorlanarak yaptığımız bu işten şimdi bu dumandan tozdan dolayı da daha çok perişan oluyoruz. Zaten hava da sıcak, duman da olunca daha çok etkileniyor, hayvanlar nefes alamıyor, solunum rahatsızlığından dolayı demek ki hayvanlar ölüyor" diye konuştu.

"HAYVANLARIM KÖR OLDU"

Mustafa Algan ise "Hayvancılığın can çekiştiği dönemde iki tane buzağı, bir tane ineğim kör oldu. Veteriner getiriyoruz, 'Tozu ciğerini aldığından dolayı leke yaparak ölümüne sebep oluyor' diyor. Birçok zor durumdayız. Bizi şehir içinden çıkarttılar, buraya getirdiler şu anda hiç bakmıyorlar. Toz çok berbat derecede. Hayvanlarımızın hali ortada. İşletmemize varın sağlıklı olması gereken yerler tozdan görünmüyor" diye konuştu.

"BİZ DERDİMİZİ KİME ANLATACAĞIZ?"

Uğur Tabir adlı ilçe sakini ise şunları söyledi:

"Görüyorsunuz padoklarımız boş. Hayvanlarımızı kesime gönderdik. Nefes alamıyorlar, burada dört tane hayvanım öldü. Her zaman aynı ahırda öldüğünden burayı boşaltmak zorunda kaldım. Biz hizmete karşı değiliz ama kimse de bize bakmıyor. Buradaki 10 kişiye diyorlar ki '10 kişiye mi hizmet gelecek?' Yahu burada 500-600 tane hayvan var. Biz derdimizi kime anlatacağız bilmiyorum. Yetkililerin hepsi ile görüştüm. 'Bir şeyler yapacağız' diyorlar ama biz bittikten sonra yapılan bir şeyin bir anlamı yok."

Mithat Kaypak ise "Arkamdaki görmüş olduğunuz duman asfalt şantiyesinin tozu. Asfaltlama şantiyesinin çıkartmış olduğu çakıl ve kumdan getirdikleri toz olduğu gibi hayvanların üzerine, evlerin üzerine gidiyor. İnsan sağlığına zararlı. Defalarca ilgili yerlere müracaat ettik, hiçbir cevap alamadık" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Belediye, Düziçi, Sağlık, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asfalt şantiyesinin tozuna vatandaşlardan tepki: 'Hayvanlarımız ölüyor, evimize giremiyoruz' - Son Dakika

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