Ece Erken 'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy 'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi - Son Dakika

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