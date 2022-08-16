Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi - Son Dakika
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Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi

16.08.2022 09:01

Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak davada eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken de avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

ECE ERKEN ADLİYEYE GELDİ

Olaya ilişkin 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. Ünlü Sunucu Ece Erken'de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Sabah saatlerinde Instagram hesabından paylaşım yapan Erken besmele çekti.

Ece Erken öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasına katılmak için adliyeye geldi
Ece Erken öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasına katılmak için adliyeye geldi
Ece Erken öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasına katılmak için adliyeye geldi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi - Son Dakika
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