Eczacılardan Mali Kriz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eczacılardan Mali Kriz Uyarısı

Gaziantep'te eczacılar, artan maliyetler ve ilaç fiyatlarındaki tutarsızlıkları protesto etti.

12.02.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'de eczacılar, artan maliyetlere dikkat çekmek için İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. 2024 yılının hem hastalar hem de eczacılar için büyük zorluklarla geçtiğini hatırlatan Mercan, "30 binden fazla eczane, sunduğu ilaç ve sağlık hizmetlerini ağır mali yükler altında devam ettirdi. Eğer yetkililer duyarsız kalmaya devam ederse, 2025 yılı eczaneler için daha büyük sıkıntılarla dolu olacak" diye konuştu.

Gaziantep Eczacılar Odası, ilaç fiyat politikalarındaki tutarsızlıklar ve eczanelerin giderek artan ekonomik sıkıntılarına dikkat çekmek amacıyla Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eczacıların eylemine Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran ve Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Kazım Doğan Eroğulları da katılarak destek verdi.

Gaziantep Eczacılar Odası Genel Sekreteri Abdullah Cem Mercan, eczacıların uzun süredir ekonomik dalgalanmalar ve yetkililerin duyarsızlığı nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, Türkiye genelinde birinci basamak sağlık hizmetinin temel taşı olan eczanelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Eczanelerimiz, yalnızca ilaç satılan ticari işletmeler değildir. Burası sağlık hizmetinin bir parçası, halkın en hızlı ulaşabildiği sağlık danışma noktasıdır" diyen Mercan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak gelin görün ki ilaç firmalarının, sabit kur ile gerçek kur arasındaki farkın giderek açılması sonucu Türkiye pazarından çekilmesi, hastalarımızın ilaca ulaşmasını engelliyor. Halihazırda piyasada bulunan ilaçlar için bile hastalar yüksek fiyat farkları ödemek zorunda bırakılıyor. Böyle sağlık sistemi mi olur yahu? Bu gidişle vatandaş ilacı karaborsada mı arayacak?"

2024 yılının hem hastalar hem de eczacılar için büyük zorluklarla geçtiğini hatırlatan Mercan, "30 binden fazla eczane, sunduğu ilaç ve sağlık hizmetlerini ağır mali yükler altında devam ettirdi. Eğer yetkililer duyarsız kalmaya devam ederse, 2025 yılı eczaneler için daha büyük sıkıntılarla dolu olacak" diye konuştu.

"Hastalar tedavilerine ulaşamıyor"

"2009 yılında 'sağlıkta tasarruf' adıyla başlayan ve ilaç harcamalarının sistemli şekilde kısılmasını hedefleyen uygulamalar, bugün ciddi bir krize dönüşmüştür" diyen Mercan, Türkiye'nin ilaç harcamalarına en az bütçe ayıran ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekti. Mercan, "Son 15 yılda ilaç harcamalarının GSMH içindeki payı yarı yarıya düşürüldü. OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda çok gerideyiz. Bu yüzden ne oluyor? Eczacılar ilaç bulamıyor, hastalar tedavilerine ulaşamıyor. Küçük sermayeyle dönen eczaneler ekonomik çıkmaza sürükleniyor. Kimse bu gerçeği görmek istemiyor mu" diye konuştu.

"İlaç fiyat kararnamesi enflasyon oranlarına göre güncellenmelidir"

Enflasyonun her kesimi etkilediği bir dönemde, eczacıların azalan karlılık ve artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalıştığını belirten Mercan, "İlaç fiyat kararnamesi enflasyon oranlarına göre güncellenmelidir. Ayrıca, her fiyat güncellemesiyle karlılık baremlerinin otomatik olarak artması sağlanmalıdır. Aksi halde eczaneler artık ışıklarını söndürmek zorunda kalacak" dedi.

Bu sistemin sürdürülebilir olmaktan çıktığını vurgulayan Mercan, "Bir kutu ilacın üretim maliyeti artarken, eczacının kar marjı sabit kalırsa bu iş nasıl yürüsün? Bir de üstüne kira, personel gideri, fatura ekleyin. Eczacı artık kendi kirasını ödeyemez hale geldi, bu yük nereye kadar taşınabilir" ifadelerini kullandı.

"Uygun bir protokolün acilen hayata geçirilmesi gerekiyor"

Son olarak, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenleme ile hasta katılım paylarında yüzde 542'ye varan artışlar yaşandığını hatırlatan Mercan, "Bu artışlar özellikle emekliler, asgari ücretliler ve kronik hastalar için büyük bir yük oluşturuyor. İnsanlar hastaneye gitmeye korkar hale geldi. Biz eczacılar, SGK adına muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz. Bu uygulama, hem hastayla eczacıyı karşı karşıya getiriyor hem de eczacıyı tahsildar konumuna düşürüyor. Devlet kendi işini kendisi yapsın, eczacının sırtına yük bindirmeyi bıraksın" dedi.

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki İlaç Temin Protokolü'nün 1 Ekim 2024'te sona erdiğini hatırlatan Mercan, "Aradan dört ay geçti, hala yeni bir protokol yok. Bu belirsizlik eczacıları büyük bir çıkmaza sokuyor. Eczanelerimizin ayakta kalması, hastalarımıza ilaç ulaştırabilmesi için ekonomik gerçeklere uygun bir protokolün acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. 30 bin eczane, geleceğini bilmeden nasıl yoluna devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eczacılardan Mali Kriz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 21:20:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eczacılardan Mali Kriz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.