Edirne Belediyesi ve Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a yardım için lokma satışı düzenliyor - Son Dakika
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Edirne Belediyesi ve Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a yardım için lokma satışı düzenliyor

Edirne Belediyesi ile Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle pişirilip satılan lokmalardan elde edilen gelir, SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a umut oldu. Yardım için Valilik izinin bitmesine 15 gün kalan aile, ilaç parasının yüzde 60'ını tamamladıklarını belirtti.

23.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:36
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Edirne Belediyesi ile Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi kadınlarının iş birliğinde pişirilip satılan lokmalardan elde edilen gelir, 13 aylık SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a umut oldu. Yağız Batu'nun babası Hakan Demirtaş da, yardım için Valilik izinin bitmesine 15 gün kaldığını ifade ederek ilaç parasının yüzde 60'lık kısmının tamamlandığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Mor Ev Atölyesi önünde pişirilip satılan lokmalardan elde edilen gelirin bir kısmı, SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'ın Edirne Valiliği resmi hesabına bir kısmı da yardım için açılan stantaki kumbaraya atıldı.  Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, bugün yardım konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

"VALİLİK İZİNİ BİTTİĞİ TAKDİRDE KAMPANYAMIZI YÜRÜTEMEYECEĞİZ"

Hakan Demirtaş, şunları söyledi:

"Bizim son 15 gün süremiz kaldı. Valilik izinimiz bitiyor. Valilik izinimiz bitmeden evladımızın yüzde 40'lık yardım dilimini sizlerin destekleriyle tamamlayıp evladımızı bir an önce ilacına kavuşturmak istiyoruz. Yurt dışınında Amerika, Almanya ve Dubai hastanelerinde tedaviler gerçekleştiriliyor ve bu tedavi bir dozluk verilebilen bir ilaç. Bu hastalığın kök çözümü, tekrarı yok. Eğer bu ilacı evladımız alabilirse artı bir ilaca gerek duymadan hayatını devam ettirebilecek. Alamadığı takdirde de maalesef 13 kilonun altında olması ve 2 yaşını doldurmaması gerekiyor, bebeğimizin. Doldurduğu takdirde ilaç haklarını kaybediyor. Valilik izini bittiği takdirde kampanyamızı yürütemeyeceğiz. Toplanan meblağ başka bir bebeğe aktarılıp evladımız ilacından mahrum kalacak."

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, "İyilik kazanır diyoruz. El ele verelim, duyarlı olalım, halkımız bu konuda çok duyarlı. Şu anda bir kısmını bağışlıyoruz, bir kısmını hesabına gönderiyoruz. Lütfen herkes duyarlı olsun küçücük bir ilaç ama bir hayat demek" dedi.

13 aylık SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a TR34 0001 0090 1043 3575 3050 01 nolu IBAN'dan yardım yapılabilecek.

Edirne Belediyesi ve Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, SMA hastası Yağız Batu Demirtaş\'a yardım için lokma satışı düzenliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi ve Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, SMA hastası Yağız Batu Demirtaş'a yardım için lokma satışı düzenliyor - Son Dakika

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