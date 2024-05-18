Edirne'de Buğday Tarlalarında Pas Hastalığı Tespit Edildi - Son Dakika
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Edirne'de Buğday Tarlalarında Pas Hastalığı Tespit Edildi

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İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Meriç ve Uzunköprü ilçelerindeki bazı köylerde buğday tarlalarında pas hastalığı tespit edildiğini ve yüzde 20'ye varan verim kaybına yol açabileceğini belirtti. İlaçlama yapılmış olmasına rağmen hastalığın hızla yayıldığını ve her geçen gün arttığını ifade eden Akalın, bu durumun yağışların fazla olmasından ve nemle ilgili bir hastalıktan kaynaklandığını söyledi.

18.05.2024 16:57
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(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, bazı ilçelerde ekili buğday tarlarında "pas hastalığı" olduğunu, verim düşüklüğü yaşanacağını söyledi. Akalın, "Meriç ve Uzunköprü köylerinde buğdayda sıkıntı var. Pas hastalığı var. Maalesef İl Tarım Müdürlüğünden rekoltenin çok yüksek olacağı söyleniyor ama genelde Meriç ve Uzunköprü köylerinde yüzde 20'ye varan pas hastalığı var. Bu yağışların çok olmasından kaynaklanan ve nem ile ilgili bir hastalık. Yüzde 20'ye varan verim kayıplarına yol açacak" dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin ile birlikte "pas hastalığı" tespit edilen bir buğday tarlasında bugün inceleme yaptı. Akalın ve Ergin, Meriç ve Uzunköprü ilçelerindeki bazı köylerde buğday veriminde pas hastalığına bağlı yüzde 20 verim kaybı yaşanabileceğini ifade etti.

Akalın, "Meriç ve Uzunköprü köylerinde buğdayda sıkıntı var. Pas hastalığı var. Maalesef İl Tarım Müdürlüğünden rekoltenin çok yüksek olacağı söyleniyor ama genelde Meriç ve Uzunköprü köylerinde yüzde 20'ye varan pas hastalığı var. Bu yağışların çok olmasından kaynaklanan ve nem ile ilgili bir hastalık. Yüzde 20'ye varan verim kayıplarına yol açacak." dedi.

"HERGÜN DE BİRAZ DAHA ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin de şunları söyledi:

"Bu yıl bölgemizde yoğun bir pas hasatlığı görülüyor. Daha önce böyle yoğunlukta görülmedi. İlaçlama da yaptık, ben kendi adıma iki kez ilaçlama yaptım. Buna rağmen pas yürümeye devam etti hala yürümeye devam ediyor. Bana göre ilçemizde yüzde 20'ye varan ürün kayıpları olacak. İlçlarda da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kaliteli ilaçlar kullanmamıza rağmen geri dönüş olmadı. Aksine hastalık son bir haftadır hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Hergün de biraz daha artmaya devam ediyor."

Edirne\'de Buğday Tarlalarında Pas Hastalığı Tespit Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Buğday Tarlalarında Pas Hastalığı Tespit Edildi - Son Dakika

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