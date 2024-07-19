Edirne\'de Bulgaristan yangınının dumanı hissediliyor

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(EDİRNE) - Bulgaristan'da devam eden orman ve arazi yangınlarının dumanı Edirne şehir merkezine ulaştı. Türkiye sınırına yakın mesafede devam eden yangın nedeniyle bugün Edirne şehir merkezinde sis tabakası oluştu.

Bulgaristan'ın Svilengrad yakınlarında yaklaşık bir hafta önce başlayan orman ve arazi yangınları devam ediyor. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinden alınan bölgeye göre Bulgaristan yangınının, Türkiye sınırına çok yakın bölgede devam ettiği öğrenildi. Türkiye sınırına dayanan yangının dumanları, rüzgarla birlikte Edirne şehir merkezine ulaştı. Gökyüzünün de gri bulutlarla kaplandığı Edirne'de yanık kokusu da hissediliyor.

Bulgar yetkililerin talebi üzerine bir süre önce Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD personelinden oluşan 32 kişilik ekip yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Bulgaristan'a gitmişti.