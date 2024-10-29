Edirne\'de Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

(EDİRNE) - Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Resmi geçit töreni düzenlenirken, iki paramotor pilotu, havada Türk bayrağı açarak kent semalarında dolaştı.

Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen törende Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı. İki paramotor pilotu ise havada Türk bayrağı açarak kent semalarında dolaştı.

"Başka bir kurtuluş mücadelesi yoktur"

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, "Tek bir sömürgeciye değil, neredeyse Dünya'nın bütün sömürgecilerine karşı aynı anda savaşılmış, ülkenin neredeyse her şehrinin cephe olduğu her şehrinden kadın, erkek, genç, yaşlı, şehitler verildiği yıkılan ve dağılan bir imparatorluktan gencecik bir Cumhuriyet'in hayat bulduğu başka bir kurtuluş mücadelesi yoktur" dedi.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden tören, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle devam etti. Tören askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının geçit töreniyle sona erdi.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kamu, kurum müdürleriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gökyüzünde bayrak uçuşu gösterisi

İki paramotor pilotu ise havada Türk bayrağı açarak kent semalarında dolaştı. Pilot Tolga Eryonar ve Yılmaz Özkaya, Cumhuriyet'in kuruluşunu 101'inci yılında havada yaklaşık 1 saat 30 dakika kalarak kentteki kutlamalara renk kattı. İkili, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gerçekleştiği Atatürk Bulvarında, gökyüzünde seyir turu attı. İkilinin, gökyüzündeki performansı izleyenler tarafından beğenildi.

Yılmaz Özkaya, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, "Şehir üzerinde bayrak uçuşu yapacağız. Tören alanının bulunduğu bölgede alçalabildiğimiz kadar uçacağız. Ondan sonra yine bu bölgeye inceğiz. 1,5-2 saatlık uçuş planlıyoruz" diye konuştu.