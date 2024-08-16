Edirne\'de Hayat Pahalılığı Nedeniyle Askıda Ekmek Talebi Artıyor

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(EDİRNE) - Hayat pahalılığı arttıkça yurttaşın ekmeğe ulaşması da günden güne zorlaşıyor. Edirne'de ekmek uygulamasına başvuran yurttaş sayısında günden güne artış yaşanıyor. Edirne'de fırıncılık yapan Mehmet Gökbulut, askıda ekmek uygulamasına başvuran yurttaş sayısında artış olduğunu söyledi.

Ekmek fiyatlarının artması, hayat pahalılığı askıda ekmeğe talebi arttırdı. Edirne'nin Ağaçpazarı Caddesi'nde bulunan fırında yaklaşık günlük 200'e yakın vatandaş, askıda ekmek için fırına başvuruyor.

Fırın yetkilisi Mehmet Gökbulut, "Parası olmayanlara, gücü olmayanlara askıdan ekmeğimizi veriyor. Karşılayabildiğimizi karşılıyoruz, karşılayamadığımızı kendimiz veriyoruz. Boş çevirmiyoruz vatandaşımızı. Vatandaşın ihtiyacı var, şartlar ağırlaşıyor. Ekmek parası bulamayanlar oluyor. Biz de onları boş çevirmiyoruz. Helal olsun diyoruz. İnsanların alım gücü, parası yok. 100 kişi varken şimdi 200'e çıktı. Garibanlar, diyelim" dedi.