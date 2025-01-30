Edirne'de Hayvanları Koruma Yasası İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de Hayvanları Koruma Yasası İçin Eylem Yapıldı

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Edirne'de yaşam hakkı savunucuları, Anayasa Mahkemesi'nin Hayvanları Koruma Kanunu'nu iptal etmesi için eylem düzenledi. Eyleme katılan 22 Dost Eli Derneği Başkanı Tomris Gizem Çokgezer, toplanan 11 bin 129 imzayı TBMM'ye gönderdiklerini açıkladı.

30.01.2025 16:01  Güncelleme: 17:02
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(EDİRNE) - Edirne'de yaşam hakkı savunucuları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal etmesi için eylem yaptı.

Saraçlar Caddesi'nden düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda hayvan sever katıldı. Bazı hayvan severler eyleme köpekleriyle geldi. Basın açıklamasını okuyan 22 Dost Eli Derneği Başkanı Tomris Gizem Çokgezer, yasanın iptal edilmesini istedi. Yasanın iptali için Edirne'den 11 bin 129 imza toplanarak TBMM'ye gönderildiğini ifade eden Çokgezer, şunları kaydetti:

"2 Ağustos'tan itibaren yasanın teknik olarak uygulanması imkansız maddeleriyle beraber bakımevi olan tüm şehirlerde zaten dolu olan bakımevlerinin, hayvanların barınaklarda tutulmasını emreden yeni değişikliklerle beraber tamamen dolu hale geldiği, kısırlaştırmaların ancak bakımevlerinden sahiplendirilen hayvanların sayısına denk olacak kadar düştüğü, kanun ve uygulama yönetmeliği ile beraber, sahiplenmeye birçok engel getirildiği, bakımevlerinde yer açmaya çalışan belediyelerin hayvanların katledilmesi yoluna başladığı, veteriner hekimlerin meslek etiklerinin dışına çıkmaya zorlandığı, bu süreçte valilerin, sorumluluğu üstlerinden atma gayesiyle, belediyelere yaptıkları sorumsuzca dayatmaların çoğaldığı, geçmişte de katliam yapan belediyelerin tekrar katliam yapmalarının önünün açıldığı, çözüm üretmek isteyen belediyelerin ise dayatmalar karşısında eli kolu bağlı bir şekilde anlık reflekslerle çözüm üretmeye giriştiği, sonuç olarak; popülasyonun arttığı, her gün katliamlarla dolu bir 6 ay geçirdik. Geçtiğimiz 6 ay bizlere, hayvan nüfusunun durdurulamayacak bir şekilde artmaya başladığının göstergesidir. Bu süre içerisinde ocak ayı henüz bitmediği için sayılmamasına rağmen başaldığımız bu yönden 11 bin 129 imza toplayarak meclise gönderildi.

"Kısırlaştırma ve ilk yardım ünitelerinin kurulması'

Bizler bir an önce bu yasanın geri çekilerek, yeni bakımevleri kurmak yerine bu bütçelerle mevcut bakımevlerinin hastane gibi hizmet verebilecekleri şekilde veteriner hekim ve eğitimli personel sayısının artırılması, tıbbi donanımlarının güçlendirilmesi, Türkiye genelinde nüfusa bakılmaksızın bin 80 ilçe ve beldede, köylere de hizmet verecek şekilde 1 dönüm arazi üzerine kurulu 2 konteyner ve 12 bölmelik alanlardan oluşan; uygulanabilir, sürdürülebilir ve düşük maliyetli kısırlaştırma ve ilk yardım ünitelerinin kurulması ve kısırlaşan hayvanların bir haftalık iyileşme süreçlerinin ardından alışık oldukları alanlara bırakılması, kısırlaştırıldıktan sonra yerine bırakılan hayvanların sürüleşmeyecekleri şekilde belediyeler tarafından tedbirlerin alınması, tekrar alındığı yere bırakamayacağımız engelli ve davranış bozukluğu geliştirerek saldırganlaştırılmış hayvanların rehabilite edilerek barındırılacakları bölgesel iyileştirme alanlarının kurulması, hayvan üretim/satışı, terk etme ve şiddet fiillerine cezai yaptırım getirilmesi, kamu tarafından 20 senedir yapılmayan etkin denetimin merkezden sağlanarak yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını sürdürmesi sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Hayvanları Koruma Yasası İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika

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