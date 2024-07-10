Edirne'de iki otomobil çarpıştı: İkisi çocuk, 4 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de iki otomobil çarpıştı: İkisi çocuk, 4 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, M.D. idaresindeki bir otomobil ile G.A. kontrolündeki diğer otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve yolcu olarak bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

10.07.2024 00:39
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Edirne'de iki otomobil çarpıştı: İkisi çocuk, 4 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ve yolcu 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kocasinan Mahallesi 4. Gazeteci Kemal Özer ile Gazeteci İhsan Özüağı Caddelerinin kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 22 AD 906 plakalı otomobil ile G. A. kontrolündeki 41 H 0714 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve yolcu olarak bulunan 2 çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de iki otomobil çarpıştı: İkisi çocuk, 4 yaralı - Son Dakika

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