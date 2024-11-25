Edirne\'de KADES Uygulaması Tanıtıldı

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Edirne'de vatandaşlara KADES Uygulaması tanıtıldı

EDİRNE - Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açılan stantta Kadın Destek Uygulaması tanıtıldı.

Edirne'de emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde açılan bilgilendirme standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Valiliği öncülüğünde kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta ekipler tarafından kadınlara KADES'i anlatan broşürleri dağıtıldı, uygulamanın cep telefonuna yüklemesine yardımcı olundu.

Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesindeki çalışmaları anlatarak bilgiler verdi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, 25 Kasım Kasına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla jandarma ve emniyet personelleriyle birlikte ortaklaşa etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Düzenlenen etkinlikte kadına şiddetle mücadele çerçevesindeki çalışmaları anlattıklarını belirten Ertan, farkındalığı arttırıcı broşürleri dağıtarak, kadına şiddetteki çağrı mekanizmalarını anlattıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Fatma Köpe, "KADES uygulamasını biliyorum daha önce de telefonuma indirmiştim. Çok güzel bir uygulama kullanmak lazım. Çalışmalar çok güzel daha sık olmalı ve bilmeyen vatandaşlarda bilgilendirilmeli. Ekipler, en yakın bir tuşa basmakla e-yanımızda olabileceklerini söylediler. Herkes bu uygulamayı yükleyerek kendisini korumaya almalı" dedi.

Vatandaşlardan Sevil Köker, "Ekipler KADES uygulamasını anlattı. Daha önce televizyonda da izlemiştim çok güzel bir uygulama. Kadınları güvence altına almak için yapılan bir uygulama. Gerçekten insan kendisini güvende hissediyor. Bir tuş kadar bize yakınlar" ifadelerini kullandı.