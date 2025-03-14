Edirne'de Kamu Taşınmazları Eleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Edirne'de Kamu Taşınmazları Eleştirildi

Edirne Demokratik Kitle Örgütleri, Valilik önünde Hazine'ye ait taşınmazların dernek ve vakıflara nasıl tahsis edildiğini sorguladı. Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, bu tahsislerin kamu çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.

14.03.2025 17:11  Güncelleme: 17:50
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(EDİRNE) - Edirne Demokratik Kitle Örgütleri, Valilik önünde açıklama yaparak son 10 yılda kentteki Hazine'ye ait taşınmazların hangi dernek ve vakıflara tahsis edildiğini sordu. Kentteki bin 55 metrekarelik arsanın bir derneğe tahsis edilmesine tepki gösteren Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, "Öğrencilerin barınacağı yurtları inşa etmek devletin asli görevi iken kamu taşınmazlarının yurt yapma koşuluyla bile olsa 49 yıllığına belirli odaklara tahsis edilmesi ideolojik bir tercihtir" dedi.

Edirne Valiliği önünde toplanan demokratik kitle örgütleri, dernek ve vakıflara tahsis edilen kamu arazileriyle ilgili açıklama yaptı. Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne Belediyesi'nin Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği'ne tahsis ettiği bin 55 metrekarelik arsayı da gündeme getirerek, şunları söyledi:

"Hazine malı hangi amaçlarla yurt işleteceği anlaşılamayan bir derneğe verilmiştir"

Demir, konuşmasında şunları söyledi:

"Edirne halkına ait kamu taşınmazları kimlere veriliyor? C¸evre, S¸ehircilik ve I·klim Degˆis¸ikligˆi Bakanlıgˆı'na bagˆlı olarak go¨rev yapan Milli Emlak Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nün asli go¨revi Hazine'ye ait tas¸ınmazların yo¨netimini sagˆlamaktır. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı illerde valilik, ilc¸elerde kaymakamlık c¸atısı altında go¨rev yapar. Hazine'ye ait tas¸ınmazlar tu¨m yurttas¸ların ortak malıdır. Ortak mal ve zenginliklerin kullanımında ise kamu c¸ıkarı ve ortak kazanımlar o¨nceliklidir. Hal bo¨yle iken, Edirnelilere ait  tas¸ınmazların kentlilerin bilgisinden ve s¸effaflıktan uzak, mevzuatlara go¨re de tartıs¸malı olarak  bazı vakıf ve derneklere tahsis edildiğinden haberdar olduk. Bunun en son ve çarpıcı örneğini Edirne Belediye Meclisi'nin 4 Şubat 2025 günlü toplantısında bazı vakıf ve derneklere tahsis edilen üç taşınmazın imar plan değişikliği kararında gördük. Belediye Meclis kararında Fırınlarsırtı mevkisindeki 1055 metrekare olan taşınmaz Edirne'de bilinen bir faaliyeti olmayan, adını yeni duyduğumuz bir derneğe yurt yapılmak üzere 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Hazine malı hangi amaçlarla yurt işleteceği anlaşılamayan bir derneğe verilmiştir. Kızılay kurumunun görevleri arasında belki de en son sıralarda yurt yapmak yer almaktadır. Bu amaçla Kocasinan Mahallesi 1979 ada 83 parsel 12 bin 880 metrekare yüzölçümlü Trakya Üniversitesi'nin genişleme sahasındaki tarlanın 'özel yurt yapımı' için bu kuruma verilmesi tartışmaya açık bir işlemdir.

"Bilgi edinme kanunu çerçevesinde talep ediyoruz"

Öğrencilerin barınacağı yurtları inşa etmek devletin asli görevi iken kamu taşınmazlarının yurt yapma koşuluyla bile olsa 49 yıllığına belirli odaklara tahsis edilmesi ideolojik bir tercihtir. İktidarın sadece kendilerine yakın kurumlara hepimizin ortak taşınmazını bir şekilde vermesi yasalara uygunluğu tartışmalı olduğu gibi etik ve ahlaki değildir. Kente yoğun olarak dışarıdan topluluklar gelmesine yol açabilecek bu tür taşınmaz tahsisleri Edirne ve Edirnelinin yaşam tarzını, demografik yapıyı değiştirmek amaçlı bilinçli politikaların ürünüdür. Bilgi edinme hakkımızı kullanarak soruyoruz; Edirne il ve ilçelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi üzerinde olup, son 10 yıl içerisinde, dernek ve vakıflara tahsisi veya satışı yapılan taşınmazlar nelerdir?  Bunlara ait mevki, ada parsel numarası, cinsi, yüz ölçümü bilgilerini ve tahsis gerekçelerini bilgi edinme kanunu çerçevesinde talep ediyoruz."

Açıklamanın ardından konuya ilişkin toplanan dilekçeler, Edirne Valiliği'ne sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Kamu Taşınmazları Eleştirildi - Son Dakika

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