 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de köylüler kalker ocağı projesine itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de köylüler kalker ocağı projesine itiraz etti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köylüleri, kalker ocağı projesi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına itiraz etti. Edirne İdare Mahkemesi, kararı iptal etti. Firma, kapasite artışı için yeniden ÇED başvurusu yaptı.

03.01.2024 - 16:54,
Abone Ol

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köylüleri, kalker ocağı projesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararına itiraz etti. Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Karapoyraz, "Meşe balı bölgede en kaliteli bal. Bitki örtüsü vardı; adaçayı, kırçayı, keklik otu. Onların en çok bol olduğu bölgelerde, su kaynaklarının beslendiği bölgede taş ocakları faaliyet göstermekte. Ürünlerimizde kalite, randıman düşüklüğü yaşamaya başladık. Hayvancılığımız için o bölgeden balya dahi alıp kullanamıyoruz" dedi.

Edirne İdare Mahkemesi, Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde ormanlık alanda ve su kaynağına 400 metre mesafede  yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Köylülerin kazandığı hukuk zaferinin ardından firma, kalker ocağı projesinin kapasite artışı için yeniden Edirne Valiliği'ne ÇED başvurusu yaptı. Valiliğin, ocak için 'ÇED gerekliği değildir' kararı vermesi üzerine köylüler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek karara yönelik itiraz dilekçelerini verdi.

"TAŞ OCAKLARI FAALİYET GÖSTERMEKTE"

Karapoyraz, şunları söyledi:

"Hayvancılığımız darbe almaya başladı. Köyümüzü idare eden 2 tane su kaynağı vardı. 3'üncü kaynağı açtık, köyümüzü idare etmez oldu. Daha aşağı köylerden köye su pompalamak zorunda kaldık. Süloğlu ilçesini besleyen tüm su kaynakları bizim Vaysal köyümüzden çıkıyor. Ayrıca bizim bölgede üretilen balımız vardı, 'A kalite bir bal' diyorlar. Meşe balı bölgede en kaliteli bal. Bitki örtüsü vardı adaçayı, kırçayı, keklik otu, onların en çok bol olduğu bölgelerde su kaynaklarının beslendiği bölgede taş ocakları faaliyet göstermekte. Ürünlerimizde kalite, randıman düşüklüğü yaşamaya başladık. Hayvancılığımız için o bölgeden balya dahi alıp kullanamıyoruz."

Kooperatif ortaklarından Naif Özdoğan ise "Valiliğe mi, nereyi başvuracağımızı bilmiyoruz. Tek yapacağımız buraya gelip dilekçe veriyoruz. Hukuk olarak zaten kazanıyoruz, bunu. Bilimsel olarak zaten kanıtlanmış. Daha diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün itiraz dilekçesi vermeye geldik buraya, kapasite artışıyla ilgili olarak" dedi.

Edirne\'de köylüler kalker ocağı projesine itiraz etti
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Lalapaşa, Edirne, Sivil Toplum, Tarım, Çevre, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de köylüler kalker ocağı projesine itiraz etti - Son Dakika


17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı

Son Dakika
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 18:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de köylüler kalker ocağı projesine itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement