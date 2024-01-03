Edirne\'de köylüler kalker ocağı projesine itiraz etti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köylüleri, kalker ocağı projesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararına itiraz etti. Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Karapoyraz, "Meşe balı bölgede en kaliteli bal. Bitki örtüsü vardı; adaçayı, kırçayı, keklik otu. Onların en çok bol olduğu bölgelerde, su kaynaklarının beslendiği bölgede taş ocakları faaliyet göstermekte. Ürünlerimizde kalite, randıman düşüklüğü yaşamaya başladık. Hayvancılığımız için o bölgeden balya dahi alıp kullanamıyoruz" dedi.

Edirne İdare Mahkemesi, Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde ormanlık alanda ve su kaynağına 400 metre mesafede yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Köylülerin kazandığı hukuk zaferinin ardından firma, kalker ocağı projesinin kapasite artışı için yeniden Edirne Valiliği'ne ÇED başvurusu yaptı. Valiliğin, ocak için 'ÇED gerekliği değildir' kararı vermesi üzerine köylüler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek karara yönelik itiraz dilekçelerini verdi.

"TAŞ OCAKLARI FAALİYET GÖSTERMEKTE"

Karapoyraz, şunları söyledi:

"Hayvancılığımız darbe almaya başladı. Köyümüzü idare eden 2 tane su kaynağı vardı. 3'üncü kaynağı açtık, köyümüzü idare etmez oldu. Daha aşağı köylerden köye su pompalamak zorunda kaldık. Süloğlu ilçesini besleyen tüm su kaynakları bizim Vaysal köyümüzden çıkıyor. Ayrıca bizim bölgede üretilen balımız vardı, 'A kalite bir bal' diyorlar. Meşe balı bölgede en kaliteli bal. Bitki örtüsü vardı adaçayı, kırçayı, keklik otu, onların en çok bol olduğu bölgelerde su kaynaklarının beslendiği bölgede taş ocakları faaliyet göstermekte. Ürünlerimizde kalite, randıman düşüklüğü yaşamaya başladık. Hayvancılığımız için o bölgeden balya dahi alıp kullanamıyoruz."

Kooperatif ortaklarından Naif Özdoğan ise "Valiliğe mi, nereyi başvuracağımızı bilmiyoruz. Tek yapacağımız buraya gelip dilekçe veriyoruz. Hukuk olarak zaten kazanıyoruz, bunu. Bilimsel olarak zaten kanıtlanmış. Daha diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün itiraz dilekçesi vermeye geldik buraya, kapasite artışıyla ilgili olarak" dedi.