Edirne'de Kurban Bayramı'nda Geleneksel Et Dağıtımı - Son Dakika
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Edirne'de Kurban Bayramı'nda Geleneksel Et Dağıtımı

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde kurban bayramında kesilen kurbanlıkların etleri Osmanlı'dan beri yapılan gelenek ile dev kazanlarda pişirilerek sıcak olarak dağıtılıyor. Köy halkı, kurban etlerini cami avlusuna getirerek burada kaynayan etlerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Bu geleneğin devam etmesi için gençlere de öğretiliyor ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

17.06.2024 12:43
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Edirne'de Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların etleri Osmanlı'dan beri yapılan gelenek ile dev kazanlarda pişirilerek sıcak olarak dağıtılıyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde kurbanlarını kesen köylüler, etlerin bir kısmının pişirilmesi için köyün camisinde bulunan aşçılara teslim ediyor.

Her evden gelen kurbanlık inek, dana ve koyun etleri öncelikle temiz bir şekilde yıkanıyor. Meşe odununda dev kazanlarda yaklaşık 4 saat pişirilen etler, daha sonra dağıtılmak üzere köylüye camiden anons ediliyor. Ellerine kaplarını alan köylüler, pişen etlerden almak için caminin yolunu tutuyor. İmamın bereket duasının ardından herkese eşit bir biçimde dağıtılan etleri alan köylüler, daha sonra akşam yemeğinde yemek için evinin yolunu tutuyor. Kesilen kurbanlık etleri, odun ateşinde pişirilip köy halkına dağıtılıyor. Böylelikle köyde kurban eti girmemiş ev kalmıyor.

"Geleneğin devem etmesi için gençlere de öğretiyoruz"

Köyde kurban eti girmemiş ev kalmadığını belirten Akardere köyü muhtarı Aydın Yeğitoğlu, "100 yıldan beri 150 hane komşumuz kestikleri kurban etlerinin bir kısmını cami avlusuna getirir, burada kazanlarda kaynar. Kaynayan etleri ikindi vakti köylümüze ve gelen misafirlere dağıtımı yapılmaktadır. bu geleneğin gelecek nesillere devamı içinde genç kardeşlerimizi de yanımıza alarak işi öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu geleneğin yıllarca devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Köy halkından Alper Demiraslan ise, "Atalarımızdan ve dedelerimizden gelen geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Muhtarımız ve büyüklerimizin desteği ile Allah'ın izni ile gelecek nesillere de aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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