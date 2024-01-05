Edirne\'de Mor Ev Atölyesi\'nden Lokma Satışıyla SMA Hastalarına Destek

Edirne'de Mor Ev Atölyesi'nde pişirilen lokmalar, SMA hastası bebeklere katkı sağlamak için satışa çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşi Esra Gürkan, "SMA hastalığının tedavisi için gereken para bir ailenin üstesinden gelebileceği bir rakam değil. Çok büyük rakamlar. Dolayısıyla el birliğiyle ne kadar destek olabilirsek o kadar faydalı oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Edirne Belediyesi ile Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi kadınları iş birliğinde, bugün satılan lokmalardan elde edilecek gelir SMA hastası bebeklerin tedavisinde kullanılacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşi Esra Gürkan'ın da lokma satış noktasına gelerek, SMA hastası bebeklere destek verdi.

"NE KADAR DESTEK OLABİLİRSEK O KADAR FAYDALI"

Esra Gürkan, şunları söyledi:

"SMA hastalığı çok uzun süreçli ve tedavisi oldukça pahalı bir hastalık. Tedavi süreçleri hem meşakkatli hem de hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor. Bizler de bu zincirin birer halkaları olabilirsek ne mutlu bize. SMA hastalığının tedavisi için gereken para bir ailenin üstesinden gelebileceği bir rakam değil. Çok büyük rakamlar. Dolayısıyla el birliğiyle ne kadar destek olabilirsek o kadar faydalı oluruz diye düşünüyorum."

"BEBEKLERİMİZE BİR LOKMA BİR CAN OLSUN"

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, "Bebeklerimize bir lokma bir can olsun dedik. Kadınlarımızla çıktık bu yola. Biz her hafta Cuma günü burada lokma yapıyoruz ama bu hafta burada elde edilen gelirin tümü SMA'lı bebeklerin tedavisinde kullanılması için bağışlanacak. Katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Lokma pişiren Hafize Belge ise "Çocuklarımıza umut ve can, kan olsun. Yeğenimin 8 yaşında kızı öldü bu hastalıktan" dedi.