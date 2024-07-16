Edirne'de turistik tesis işleten iş insanı çöplere tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de turistik tesis işleten iş insanı çöplere tepki gösterdi

Geniş Video İzle

Edirne'nin Saros Körfezi Yayla Sahili'nde turistik tesis işleten iş insanı Mustafa Altunhan, tatilcilerin bıraktığı çöplere tepki gösterdi. Altunhan, plajdan toplanan çöpleri sosyal medya hesabından paylaşarak, tatilcilere seslenerek, çöplerini götürmelerini istedi. Altunhan, aksi takdirde plaja yiyecek içecek getiremeyeceklerini ve pahalı fiyatlarla buradan tüketmek zorunda kalacaklarını belirtti.

16.07.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'nin Saros Körfezi Yayla Sahili'nde turistik tesis işleten iş insanı Mustafa Altunhan, tatilcilerin bıraktığı çöplere tepki gösterdi. Altunhan, "Böyle giderse kimse plaja yiyecek içecek getiremeyecek. Ondan sonra pahalı pahalı buradan yiyip içeceksiniz" dedi.

Saros Körfezi Yayla Sahili'nde turistik tesis işleten iş insanı Mustafa Altunhan, işletmesine gelen tatilcilerin bıraktığı çöpleri telefonuyla kaydederek eleştirdi. Plajdan toplanan çöpleri sosyal medya hesabından paylaşarak, tatilcilere seslenen Altunhan, şunları kaydetti:

"Ayıp ettiklerinin herkes farkında"

"Bu çöpler bir günde plajdan toplanan çöpler. Bu yiyecekleri marketten alıyorsunuz, getiriyorsunuz müsaade ediyoruz ama giderken de çöpünüzü götürün. Ayıptır. Başkaları gibi plaja yiyecek getirmeyi yasaklayalım mı? İnsanlık yapıyoruz, 'plaja yiyecek getirmek serbest' diyoruz. Bu mu bize karşı yapılan? Getirdiğiniz gibi götürün. İnanın ki böyle giderse kimse plaja yiyecek içecek getiremeyecek. Ondan sonra pahalı pahalı buradan yiyip içeceksiniz. Bu çöpler hep dışarıdan marketten aldığınız yiyecek içeceklerin çöpleri. Karşı değilim, herkes bütçesine göre alsın getirsin ama giderken de çöpünü götürsün. Bu videoyu yayınlayarak biraz belki eğitiriz insanları. Ama çok ayıp ettiklerinin herkes farkında."

Edirne\'de turistik tesis işleten iş insanı çöplere tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

Saros Körfezi, Sosyal Medya, Edirne, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de turistik tesis işleten iş insanı çöplere tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:33:49. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de turistik tesis işleten iş insanı çöplere tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement