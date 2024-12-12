Edirne'de Yerel Basın için Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika
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Edirne'de Yerel Basın için Toplu İş Sözleşmesi

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TGS Genel Başkanı Durmuş, Edirne'de yerel gazetecilerin toplu iş sözleşmesi sürecinin başladığını duyurdu.

12.12.2024 18:16
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(EDİRNE) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Edirne yerel basınında toplu iş sözleşmesi sürecinin başladığını söyledi. Durmuş, "Bizim derdimiz şu; Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 'Gelelim yerel gazeteleri batıralım', öyle bir derdimiz yok. Biz yerel gazeteler güçlensin, habercilikleri güçlensin, gazeteciler güçlensin ve kentin daha etkin pozisyonuna gelsinler. Bütün yolları birlikte arayacağız" dedi.

Durmuş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yerel gazetelerdeki gazetecilerin düşük ücretle çalıştığını ifade etti ve Edirne'de gazetecilerin hak arayışı içinde olduğunu, Edirne'de 3 yerel gazetede toplu iş sözleşmesi sürecinin başlayacağını kaydetti. Durmuş, şunları söyledi:

"Türkiye Gazeteciler Sendikası 1952 yılında kurulmuş Türkiye'deki gazetecilerin emek ve meslek örgütüdür. Hem ekonomik hem sosyal haklarını hem de basın özgürlüğü anlamında editöriyel bağımsızlığı sağlayacak, bunun için mücadele eden bir kurumdur.

Edirne'de uzun süredir yerelde gazetecilerin sorunlarını çözmeye yönelik politikalarımız vardı. Çünkü şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Güvencesizliğin, düşük ücretle çalıştırılmanın en yüksek olduğu yerler yerel medyalar. Ama yerel medyalarda çalışan meslektaşlarımızın da hem mesleki itibarları hem de ekonomik olarak daha rahat yaşayabilmeleri için bir yol bulmaları gerekiyordu. Sendika olarak bir yola çıktık. Sadece Edirne'de değil, şu an İzmir'de üç yerel gazetede toplu iş sözleşmemiz var. ve yıllardır imzaladığımız toplu iş sözleşmeleri var. Bunun dışında bazı illerde çalışmaların yürüdüğü, toplu iş sözleşmesine dönüşecek yerler var.

Bizim derdimiz şu; Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 'Gelelim yerel gazeteleri batıralım', öyle bir derdimiz yok. Biz yerel gazeteler güçlensin, habercilikleri güçlensin, gazeteciler güçlensin ve kentin daha etkin pozisyonuna gelsinler. Bütün yolları birlikte arayacağız. Biz gazeteciler, patronlar çok iç içe insanlarız. Birçok medya patronu gazetecilik yaparak buralara geldiler. Gazetecilikten geldiler. Dolayısıyla biz fabrika usulü çalışan bir sistemin içinde değiliz. Biz halka doğru haber ulaştırmaya çalışan insanlarız. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız sendikaya geldiler. Önümüzdeki dönem Edirne'de toplu iş sözleşmesi süreci başlayacak. Müzakere yapacağız, mevzumuz kurumları batırmak değil, tam tersi güçlü kurumlar yaratıp güçlü üyeler yaratmak. Gazeteciliği güçlü hale getirmek. Gazetecilik güçlü hale gelirse bir ülkede demokrasi de yerine oturur. Adaletin, demokrasinin hakim olduğu, basının özgür olduğu bir ülke ancak böyle yaratılır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Yerel Basın için Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika

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