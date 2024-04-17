Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, Petek Aksak için adalet talep ediyor

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Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Petek Aksak için açıklama yaptı. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş, "Adaletin sağlanması için bizler Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu sürecin takipçisiyiz" dedi. Anne Pınar Otçu ise "Ne istedin ki benim yavrumdan? Ne diyeceksin ki, o kız çocuğuna nasıl bir yüzün var ki, 'Ben annenin katiliyim' mi diyeceksin? Biz 'Eflin Pınar öksüz kalmasın' dedik ama sen ne yaptın, hem yetim hem öksüz bıraktın. Gülümü kopardın" ifadelerini kullandı.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, boşanma aşamasındaki kocası Berşan Aksak tarafından geçen hafta silahla vurularak öldürülen Petek Aksak için Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu da katıldı.

"PETEK'E GİTMEMESİ İÇİN YALVARDIM"

Anne Pınar Otçu, şunları söyledi.

"Yavrum o kadar temiz ki, iki tatlı söze koşarak gitti benim yavrum. 'Gel sana ev tutacağım' dedi mesaj attı. Aradım, 'Petek'im gitme, sana bu pusu' dedim. Çünkü 15 gün evvel de aynısını yaptı. Gecenin 1'inde sete çağırdı onu. Ben gitmesini önledim. O anda işteydim. O koz kullandı. Kızının görüş gününde pedegoglara teslim etti, kızım eve geldi. Sonra kızımın peşine düştü, planlı şekilde. Kızım aradı beni, 'Berşan benimle bir şey konuşacakmış' dedi. Ben 'Gitme kızım, tehdit mesajları atıyor sana yapma kurban olayım' dedim. Ne istedin ki benim yavrumdan ne diyeceksin ki, o kız çocuğuna nasıl bir yüzün var ki, 'Ben annenin katiliyim' mi diyeceksin? Biz 'Eflin Pınar öksüz kalmasın' dedik ama sen ne yaptın, hem yetim hem öksüz bıraktın. Gülümü kopardın. Şükürler olsun ki, gülümün gülü var."

"KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş ise şöyle konuştu:

"Bu zor zamanlarda Petek Aksak'a rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Adaletin sağlanması için bizler Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu sürecin takipçisiyiz. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için toplumsal farkındalığın arttırılması ve eğitimin yaygınlaştırılması önemlidir. Unutmayalım ki, kadınlar güçlü, değerli ve yaşamın her alanında eşit haklara sahiptir. Toplumumuzda herkesin barış, güven içinde yaşaması için kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz."