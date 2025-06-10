Edirne Keşan OSB Çalışmaları Hızla İlerliyor

(EDİRNE) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında sona gelindi. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, "Yaklaşık yüzde 90 seviyesinde neredeyse, altyapı ve su yapı işlemleri devam ediyor. Firmalar da yavaş yavaş beli olmak üzere. İpsala neredeyse tamamlandı. Keşan'da da sekiz firmamız yerlerini aldı. Hazırlıklarına başladılar" dedi.

Edirne İl Genel Meclisi'nin haziran ayı toplantıları bugün başladı. Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, OSB'nin ilçe için çok yararlı olacağını kaydederek ilçede nufüsu arttıracağını ifade etti. İdari ve Mali İşler Komisyon Başkanı Niyazi Yoldaş, Keşan'da kurulan OSB'de 7 parselin satıldığı, parselleri alan firmaların da çalışmalarına başladığını söyledi.

"Çalışmalar da çok hızlı ilerliyor"

Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bir an önce faaliyete geçtiğinde ciddi rakamlar var, ciddi çalışacak arkadaşlarımız var. Sadece fabrikalarda çalışılacak olarak görmeyin beyaz yakalılar da gelecek. İlçeye KDV anlamında, nüfus anlamında ilavelerin olacağı, görünen çevremizin de değişeceği kıymetli bir şey olacak. İnşallah çok kısa bir dönemde, çalışmalar da çok hızlı ilerliyor. Yaklaşık yüzde doksan seviyesinde neredeyse, altyapı ve su yapı işlemleri devam ediyor. Firmalar da yavaş yavaş beli olmak üzere. İpsala neredeyse tamamlandı. Keşanda'da gördüğünüz üzere sekiz firmamız yerlerini aldı. Hazırlıklarına başladılar. Uzunköprü için geçtiğimiz aylarda yeri çözüldü, aşamalar başladı. Edirne OSB'yi bugün hiç konuşmadık belki ama genişleme çalışmaları devam ediyor. O yüzden hayırlı olsun diyoruz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Yoldaş, Keşan OSB'de satılan 7 parselin 315 bin 875 metrekare olduğunu söyledi.