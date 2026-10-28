Edirne merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Edirne merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Edirne merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında son bir ayda 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliden 4'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Edirne merkezli 5 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında son bir ayda 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik jandarma ekiplerince Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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