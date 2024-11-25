Edirne\'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı

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"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

(EDİRNE) - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törene, Edirne Vali Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum ve kuruluş temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Törende, öğrenciler Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen bir gösteri sergileyerek, Türk Bayrağı'nı Vali Sezer'e teslim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki bize, Edirne'nin kurtuluşunun 102'nci yılında özgürce, hür irademizle bayramımızı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat şehri, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Edirneli hemşehrilerimle birlikte gösterdiğin hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Kurtuluşumuzun 102'nci yılı kutlu olsun."

Okullar, kurumlar ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik geçitiyle son bulan törende, bir esnaf Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerini vatandaşlara ikram etti. Vatandaşlar, ekmek arası dağıtılan ücretsiz tava ciğere ilgi gösterdi.