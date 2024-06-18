Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremitlilerle Bayramlaştı

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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bayramın üçüncü günü belediye hizmet binasında ilçe sakinleriyle bayramlaştı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bayramın üçüncü gününde (bugün) Edremitliler ile bayramlaştı. Vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Ertaş, çocuklara harçlık ve oyuncak verirken, büyüklerin de ellerini öptü. Bayramlaşma programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, CHP 23. Dönem Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ertaş, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayram heyecanını onlarla paylaştık. Yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hepsinin bayramını kutluyorum. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.