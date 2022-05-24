Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor

24.05.2022 18:18

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz sezonu öncesi merkez mahallelerde ve Akçay kordonda çalışmalarına hız verdi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz sezonu öncesi merkez mahallelerde ve Akçay kordonda çalışmalarına hız verdi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi ve İbrahimce Mahallesi sokaklarında yol düzenleme çalışması yapıyor. Fen İşleri'nin çalışmayı tamamladığı Baraj Caddesi'nde de Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Akçay Mahallesi'nde ise kordon ve meydan, ekipler tarafından kozak taşı ile kaplanıyor. Renkli taşlarla düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler,  Akçay'ı plajı ve yeni kent meydanıyla halkın kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor
Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor
Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor
Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor - Son Dakika


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