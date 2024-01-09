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Edremit Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına Başladı

Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda başlayan kar yağışıyla birlikte Edremit-Yenice karayolunda kar temizleme çalışmalarına başladı. Karayolları ve Belediye ekipleri, kar yağışından kaynaklanan olumsuzluklara rağmen aralıksız çalışarak yolu trafiğe açık tutuyor. Jandarma ekipleri ise sıkı denetimler yaparak, sürücüleri uyarıyor ve zincirsiz veya kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

09.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
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Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda başlayan kar yağışıyla birlikte Edremit-Yenice karayolunda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice yolunun Hanlar mevkiinde, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayolları birimleri ile koordineli şekilde çalışarak kar temizleme ve kürüme çalışmalarına destek veriyor.

Karayolları ve Belediye ekipleri, kar yağışından kaynaklanan olumsuzluklara rağmen aralıksız çalışarak yolu trafiğe açık tutuyor. Bununla birlikte, olası kazaları önlemek ve yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için de hazır bekliyorlar.

Jandarma ekipleri ise sıkı denetimler yaparak, sürücüleri, zincirsiz veya kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor, zincirsiz ve çeki halatsız araçların geçişine izin vermiyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye olarak ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve diyalog içerisinde olduklarını belirterek, Karayolları ekiplerine destek olarak ekipleri Kazdağları bölgesine sevk ettiklerini söyledi.

Edremit Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına Başladı
Kaynak: ANKA
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