Edremit Kent Konseyi 3 yıl aradan sonra yeniden oluşturuldu - Son Dakika
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Edremit Kent Konseyi 3 yıl aradan sonra yeniden oluşturuldu

Edremit Kent Konseyi 3 yıl aradan sonra yeniden oluşturuldu

Edremit ilçesinde daha önce yaşanan yargı süreci nedeniyle 3 yıldır aktif olmayan Kent Konseyi yeniden kuruldu. Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan Kent Konseyi'nin yeni başkanı olarak seçildi.

20.07.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
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Edremit Kent Konseyi 3 yıl aradan sonra yeniden oluşturuldu. Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan Kent Konseyi'nin yeni başkanı olarak seçildi.

Edremit ilçesinde daha önce yaşanan yargı süreci nedeniyle 3 yıldır aktif olmayan Kent Konseyi yeniden kuruldu. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Edremit Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda divan başkanlığını Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden üstlendi.

Açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kent Konseyi'ni 3 yıl sonra yeniden hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Ertaş yaptığı konuşmada "Göreve başladığımız günden bu yana, kentimizin her alanda daha yaşanabilir, daha modern ve daha sürdürülebilir bir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz, siz değerli hemşehrilerimizin desteği ve katkılarıdır. Kent Konseyi, katılımcı demokrasi anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Sizlerin önerileri, görüşleri ve eleştirileri, bizler için çok kıymetli. Bu platformda, kentimizin sorunlarını dile getirmek, çözüm yolları bulmak ve ortak akıl ile hareket etmek en büyük önceliğimizdir. Bugün burada, oluşturacağımız yeni Kent Konseyimiz ile kentimizin geleceğini şekillendirmek, sorunlarımızı tartışmak ve çözüm yolları aramak üzere bir ve beraberce çalışacağız. Bu nedenle, Kent Konseyi'nin çalışmalarına aktif katılım göstermenizi ve bizlere destek olmanızı rica ediyorum. Kent Konseyi genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ardından yapılan seçimle Yürütme Kurulu 22 kişi olarak belirlendi. Yürütme Kurulu'nun ardından başkanlık seçimine geçildi. Başkanlık için 3 aday divana başvuru yaparken diğer iki adayın çekilmesi ile Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan seçime tek aday olarak girdi. İlk tura 96 oy alan Soykan, Kent Konseyleri yönetmeliği gereği yapılan ikinci turda 98 oy alarak Edremit Kent Konseyi Başkanı seçildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Kent Konseyi 3 yıl aradan sonra yeniden oluşturuldu - Son Dakika

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