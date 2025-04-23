Edremit\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, ilk olarak Şehit Hamdibey Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Edremit Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Şehit Öğretmenler İlkokulu, Salih Korkut Budaras İlkokulu ve Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulları'nın ortaklaşa hazırladığı kutlama programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutan V. İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ardından, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İlkokul öğrencilerinin hazırladığı yarışmalar, halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve müzik performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda, öğrencilerin coşkulu bayrak gösterisine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik ederek bu coşkuya ortak oldular. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit'te birlik ve beraberlik içinde büyük bir sevinçle kutlandı. - BALIKESİR