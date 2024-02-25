Edremit'te AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı
VAN - Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, düzenlenen törenle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Van'ın İpek Yolu Caddesi üzerinde düzenlenen programda konuşan mevcut başkan ve AK Parti Başkan Adayı İsmail Say, 2019-2024 arasında belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il teşkilatının onayıyla kendisine yeniden adaylık görevi verildiğini ifade eden Başkan Say, "Görev verildikten hemen sonra saha çalışmalarına başladık. Bugün Van'ın en büyük seçim koordinasyon merkezini açmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.
"Edremit'i ve Van'ı şaha kaldıracağız"
2019 yılında belediyeyi devralırken ilçenin 40 yıla yakın alt ve üstyapı gibi birçok sorunu olduğunu dile getiren Say, "Geçen 5 yıl içerisinde en önemli sorunların geneline el attık ve nihayete erdirdik. 21. yüzyılda kanalizasyonu olmayan bir Edremit devralmıştık. Bunun da yüzde 80'ine yakınını bitirmiş olduk. Bir taraftan doğa harikası Van Gölü'ne nazırken yılların biriken sorunları vardı. İnşallah siz kıymetli halkımızın desteğiyle 2024 ve 2029 arası Edremit'i ve Van'ı şaha kaldıracağız" diye konuştu.
Büyükşehir ve 13 ilçeyi AK Parti belediyeciliğiyle hizmetle buluşturacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ise Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın acemilik sürecini geride bıraktığını, ustalık döneminde de güzel hizmetleri ilçeye kazandıracağını kaydetti.
Edremit halkının büyük ilgi gösterdiği seçim koordinasyon merkezinin kurdelesi, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Belediye Başkanı İsmail Say ve teşkilat üyelerince kesildi.
Son Dakika › Yerel › Edremit'te AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı - Son Dakika
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, ''Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar'' ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?