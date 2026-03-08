Edremit iftar sofralarında buluşuyor - Son Dakika
Edremit iftar sofralarında buluşuyor

Edremit iftar sofralarında buluşuyor
08.03.2026 14:24  Güncelleme: 14:26
Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği toplu iftar yemekleriyle binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Dayanışma ve paylaşma ruhunu canlandıran etkinlikler, mahallelerde farklı noktalarda gerçekleştiriliyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı iftar yemeklerinde, ilçenin dört bir yanında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlenen toplu iftar programları dayanışma ruhunu yeniden canlandırıyor.

Ramazan ayının maneviyatını tüm ilçede hissettiren Edremit Belediyesi, şu ana kadar Tuzcumurat, Akçay, Kadıköy, Altınkum ve İbrahimce mahallelerinde geniş katılımlı iftar sofraları kurdu. Her akşam farklı bir noktada kurulan iftar sofraları, komşuluk bağlarını güçlendirirken, her kesimden vatandaşı da bir araya getiriyor.

İftar programlarının bir sonraki durağı ise Güre Mahallesi'nde olacak. 9 Mart Pazartesi günü, Güre Afrodit Otel'de düzenlenecek olan iftar yemeğinde, mahalleliler oruçlarını hep birlikte açacak. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tüm Güre halkını bu anlamlı buluşmaya davet etti. İftar programlarının ilerleyen günlerde Altınoluk ve Cumhuriyet mahallelerinde kurulacak sofralarla devam edeceği de bildirildi.

Paylaşmanın önemine dikkat çeken Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Ramazan ayı, sadece aç kalmak değil, aynı ekmeği bölüşmek ve birbirimizin halinden anlamaktır. Bizler de Edremit Belediyesi olarak, hemşehrilerimizle sadece makamlarda değil, sokaklarda, mahallelerde gönül gönüle olmak istiyoruz. Tuzcumurat'tan İbrahimce'ye kurduğumuz her sofrada gördüğümüz o tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Güre, Altınoluk ve Cumhuriyet mahallelerimizde de bu bereketi sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu sofralarda misafirimiz olmaya davet ediyorum." diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

