Edremit'te 'Şıp Şıp Dede Türbesi' ilgi görüyor - Son Dakika
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Edremit'te 'Şıp Şıp Dede Türbesi' ilgi görüyor

12.07.2022 16:31
Edremit'te 'Şıp Şıp Dede Türbesi' ilgi görüyor

Bayramlarda mezarlık ziyaretleri artarken, türbe ziyaretleri de yoğunlaştı.

Bayramlarda mezarlık ziyaretleri artarken, türbe ziyaretleri de yoğunlaştı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan 'Şıp Şıp Dede' türbesinde de bayram nedeniyle ilgi büyük oldu.

Burhaniye' de oturan Kaan Tuna da, motosikletiyle çıktığı Körfez turu sırasında Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Şıp Şıp Dede'yi ziyaret etti. Görevli İsmail Karazeybek'ten bilgi alan Tuna, dua etti. Gezmeyi çok sevdiğini anlatan Kaan Tuna, "Yazları Burhaniye Ören de kalıyorum. Motosikletimle bölgede geziye çıkıyorum. Bu gün de Körfez gezisine çıktım. Şıp Şıp dedeye uğrayıp dua ettim. Türbenin 34 yıllık görevlisi İsmail amcadan da bilgi aldım" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Körfez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit'te 'Şıp Şıp Dede Türbesi' ilgi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te 'Şıp Şıp Dede Türbesi' ilgi görüyor - Son Dakika
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