Edremit Ticaret Odası'nda geçmiş dönem başkanı Mehmet Ertaş ağırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit Ticaret Odası'nda geçmiş dönem başkanı Mehmet Ertaş ağırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit Ticaret Odası\'nda geçmiş dönem başkanı Mehmet Ertaş ağırlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Ticaret Odası, geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Ertaş'ı 21 Eylül 2026'da ağırladı. Buluşmada Başkan Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş da hazır bulundu; odanın çalışmaları ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Edremit Ticaret Odası (ETO) geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş, odayı ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

Edremit Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette, odanın geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş ağırlandı. Ziyaret sırasında Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş da hazır bulundu. Odanın çalışmaları ve ilçe ticaretine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmada, geçmiş dönem tecrübeleri ve güncel ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Gerçekleştirilen ziyarete ilişkin Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, "Odamız geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026 tarihinde Odamızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Meclis Başkanımız Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Rıfat Ertaş da hazır bulundular. Sayın Mehmet Ertaş'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıMehmet ErtaşAhmet ÇetinEdremitEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:31:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Edremit Ticaret Odası'nda geçmiş dönem başkanı Mehmet Ertaş ağırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei