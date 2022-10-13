Efe Bakkal'ın ikincisi açıldı - Son Dakika
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Efe Bakkal'ın ikincisi açıldı

13.10.2022 13:33

Efe Bakkal'ın ikincisi açıldı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla birlikte Efe Bakkal'ın ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Efe Bakkal'ın ikincisi açıldı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla birlikte Efe Bakkal'ın ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Efe Bakkal'ın ikinci şubesinin açılışı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından vatandaşlar eşliğinde Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Menderes Park'ta gerçekleştirildi. Efe Bakkal'da Efeler Belediyesi'ne ait olan tarım arazilerinde yetiştirilen ürünler, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve haline getirilerek satışa sunulacak.

Bir sözünü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Burada sattığımız ürünler doğal ürünlerdir. Biz bu ürünlerin birçoğunu tarlaya ektik ve topladık. Ürünleri Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda ürün haline getirdik ve sizlerle buluşturduk. Burada satılan ürünlerin ücretleri elbette düşük olacak. Çünkü siz beni seçtiniz ve ben de verdiğim sözleri tutarak bunları sizlerle buluşturuyorum. Burada kadın kooperatiflerinin ürünleri de yer alıyor. Kooperatiflerin elde ettikleri ürünler dışında hiçbir şey satmıyoruz. Çocukluğumuzdan beri hayatlarımıza renk katan bakkalların yaşamasını istediğimiz için isimlerini bakkal koyduk. Burada sadece kadınlarımızın alın terini satıyoruz. Adnan Menderes Mahallesi'nde de 3 ay içerisinde bir Efe Bakkal daha açacağız. Daha birçok açılışlarımız olacak. Her ay 2 açılışımız ve 1 etkinliğimizle Haziran'ın sonuna kadar bütün görevlerimizi ve bütün verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, berberindeki heyet ile birlikte Efe Bakkal'ın açılış kurdelesini keserek, misafirleriyle birlikte mağazayı gezdi.

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efe Bakkal'ın ikincisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efe Bakkal'ın ikincisi açıldı - Son Dakika
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